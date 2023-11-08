غزة والظلامية الغربية والحاجة الملحة إلى نظام عالمي جديد!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ولذلك‭ ‬فلتعمل‭ (‬الماكينة‭ ‬الشيطانية‭) ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬وهدم‭ ‬البيوت‭ ‬وتسطيح‭ ‬الأرض‭ ‬بحجة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭! ‬وليتجاوز‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كل‭ ‬الأعراف‭ ‬والقيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والإنسانية‭! ‬وليؤسس‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬ويهدد‭ ‬باستخدام‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭! ‬وليقم‭ ‬بتهديد‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬التي‭ ‬أغلبها‭ ‬عربية‭ ‬بأن‭ ‬صواريخه‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مدنها‭! ‬وليمارس‭ ‬التجويع‭ ‬والتعطيش‭ ‬وقطع‭ ‬الطاقة‭ ‬والغاز‭ ‬والكهرباء‭! ‬وليدك‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬اللجوء‭ ‬والمدارس‭ ‬والمساجد‭ ‬والكنائس‭ ‬والمخابز‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬المدنيين‭!‬،‭ ‬فكل‭ ‬ذلك‭ (‬مباح‭) ‬لهذا‭ ‬‮«‬الكيان‮»‬‭ ‬الخارج‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الأوصاف‭ ‬المعروفة،‭ (‬لآن‭ ‬فيما‭ ‬يفعله،‭ ‬ما‭ ‬سيحقق‭ ‬الأجندة‭ ‬الغربية‭ ‬الاستعمارية‭ ‬لاحقاً‭) ‬بل‭ ‬وتنقل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بوارجها‭ ‬الحربية‭ ‬وغواصاتها‭ ‬النووية‭ ‬وذخائرها‭ ‬العسكرية،‭ ‬بحجة‭ ‬ردع‭ ‬إيران‭ ‬وأذرعها‭! ‬فيها‭ ‬إيران‭ ‬تنصلت‭ ‬وأذرعها‭ ‬اكتفوا‭ ‬بالفرجة‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬بعض‭ ‬المناوشات‭ ‬الاستعراضية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬تأثير‭! ‬إذًا‭ ‬لمن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الحشد‭ ‬العسكري؟‭!‬

{ هذا‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الغربي‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬كل‭ ‬البشرية‭ ‬تئن‭ ‬من‭ ‬وحشيته‭ ‬ضد‭ ‬الشعوب،‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭! ‬هو‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬البقاء‭ ‬اليوم،‭ ‬غير‭ ‬قوته‭ ‬العسكرية،‭ ‬التي‭ ‬يستعرضها‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬وحش‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والأحمر‭ ‬والخليج‭! ‬ويشبه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ (‬الوحوش‭ ‬الآلية‭) ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬‮«‬هوليوود‮»‬‭ ‬للتدمير‭ ‬والقتل‭ ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬سواهما‭! ‬وتتجلى‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ (‬ديكتاتورية‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الغربي‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬توحد‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صغيرة‭ ‬هي‭ ‬غزة‭ ‬وبعنوان‭ (‬حرب‭ ‬غربية‭ ‬شاملة‭) ‬على‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المقاومين‭! ‬الذين‭ ‬فشل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحتى‭ ‬اللحظة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭! ‬فلم‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬استعادة‭ ‬‮«‬الرهائن‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يسترجع‭ ‬الكيان‭ ‬هيبته‭! ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬اعتبرنا‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمحارق‭ ‬والإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬هي‭ ‬عناوين‭ ‬للهيبة‭ ‬وانتصار‭ ‬عسكري‭! ‬

{ إن‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬يرنو‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية،‭ (‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬بكل‭ ‬قسوة‭ ‬سلوكيات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والهيمنة‭ ‬الغربية‭)!

‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ (‬تنافس‭ ‬دولي‭ ‬أو‭ ‬إقليمي‭ ‬مشروع‭) ‬يدفع‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ (‬القطبية‭ ‬المتعددة‭) ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يريده‭ ‬‮«‬الغرب‭ ‬الاستعماري‮»‬‭ ‬كنظام‭ ‬بديل‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬لأنه‭ ‬يسحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬قدميه‭ ‬اللتين‭ ‬يريد‭ ‬الدوس‭ ‬بهما‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬ويمنعه‭ ‬من‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬ربقة‭ (‬الظلامية‭ ‬الغربية‭)! ‬ولذلك‭ ‬هو‭ ‬لا‭ ‬يتقن‭ ‬لإيقاف‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬لغة‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والأزمات،‭ ‬وافتعال‭ ‬الحروب‭ ‬البيولوجية‭ ‬والأوبئة‭ ‬وحرب‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة،‭ ‬والحرب‭ ‬الأخلاقية‭ ‬واختزال‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الجسد‭ ‬والغرائزية‭! ‬ليواصل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬وعرقلة‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬جديد،‭ ‬جاعلاً‭ ‬من‭ ‬نظامه‭ ‬المتوحش‭ ‬والفاسد‭ ‬هو‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬ويسود‭! ‬

{ كثير‭ ‬من‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬والمحللين‭ ‬الغربيين‭ ‬والاستراتيجيين،‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬المدخل‭ ‬لتوسعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬وأن‭ (‬الاكتشافات‭ ‬النفطية‭ ‬واكتشاف‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬البحار‭ ‬المحيطة‭ ‬بغزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬النفطي،‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭) ‬هي‭ ‬تحديداً‭ ‬ما‭ ‬يعجل‭ (‬الشهية‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الغربية‭!) ‬لاستخدام‭ ‬كيانه‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬التذرّع‭ ‬لاحقاً‭ ‬بأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬لتوسيع‭ ‬حدوده‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬جغرافيا‭ ‬الثروات‭ ‬والطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ (‬العربية‭): ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضرب‭ ‬المشروع‭ ‬الصيني‭ ‬التنموي‭) ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭! ‬وضرب‭ ‬التوجه‭ ‬العربي‭ ‬لتعدد‭ ‬التحالفات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭! ‬ولهذا‭ ‬فتحت‭ ‬الحرب‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬الباب‭ ‬لتوسيع‭ ‬الحرب‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬بأفكارهم‭ ‬الأسطورية‭ ‬والطوباوية‭ ‬والديكتاتورية‭ ‬يغلفون‭ ‬بها‭ ‬مطامعهم‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بعناوين‭ ‬أسطورية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هرمجدون‮»‬‭ ‬وعودة‭ ‬المسيح‭ ‬الدجال‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬العرب،‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬متفاقمة‭ ‬من‭ (‬الشراسة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬الاستعمارية‮»‬‭)! ‬لتحقيق‭ ‬الأجندات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والهيمنة‭ ‬والاحتلال‭ ‬من‭ ‬جانب‭! ‬وفي‭ ‬منع‭ ‬قيام‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬عالمي‭ ‬نحو‭ (‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭)! ‬وكل‭ ‬كوارث‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬الإنسانية‮»‬‭ ‬يتعاملون‭ ‬معها‭ (‬ببرود‭ ‬آلي‭) ‬لأن‭ ‬الهدف‭ ‬كبير‭ ‬وأكبر‭ ‬مما‭ ‬يعتقده‭ ‬البعض‭! ‬