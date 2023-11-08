MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعض‭ ‬شركات‭ ‬الإنشاء‭ ‬والمقاولات‭ ‬تبدأ‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬العشاء،‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬والإجازات‭.. ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬الإزعاج‭ ‬وعدم‭ ‬الراحة‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭.. ‬نأمل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬توجيه‭ ‬تلك‭ ‬الشركات،‭ ‬والقيام‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفات‭.‬

النخبة‭ ‬التجارية‭.. ‬وصفحات‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭:‬

إن‭ ‬تدوين‭ ‬التاريخ‭ ‬يحفظه‭ ‬من‭ ‬الاندثار‭ ‬والنسيان،‭ ‬فالدول‭ ‬تسعى‭ ‬دوما‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تاريخها‭.. ‬فهو‭ ‬الماضي‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يورث‭ ‬للأجيال‭ ‬الحاضرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الولاء‭ ‬الوطني‭ ‬والحضارة‭.. ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬حفظ‭ ‬التاريخ‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬دعائم‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬تحدث‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة،‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الهند‮»‬‭ ‬لمؤلفه‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬والزميل‭ ‬وسام‭ ‬السبع،‭ ‬حيث‭ ‬يستعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬صفحات‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والتجارية،‭ ‬البحرينية‭ ‬الهندية،‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬الخطية،‭ ‬وإسهامات‭ ‬الرجال‭ ‬والشخصيات‭ ‬والرواد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬التجارية،‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزا‭ ‬للمشاريع‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬وبيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬محفزة،‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

وقد‭ ‬احتوى‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬جميلة‭ ‬للسيد‭ ‬زايد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬السابق،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العقود‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الهند،‭ ‬والسيد‭ ‬بيوش‭ ‬شريفاستاف‭ ‬سفير‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬البحرين،‭ ‬والإشارة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الهندية‭ ‬وخصوصيتها،‭ ‬بجانب‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري،‭ ‬وتمازج‭ ‬الثقافات‭ ‬المشتركة‭.. ‬ويعد‭ ‬الكتاب‭ ‬وثيقة‭ ‬مهمة‭ ‬للباحثين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬ويستحق‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وإبرازه‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الثنائية،‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬ترجمته‭ ‬باللغات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬مع‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمؤلفين‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭.‬

كما‭ ‬تسلمت‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬ناس‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬الغرفة‭.. ‬صفحات‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬المسيرة‭ ‬الحافلة‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1939،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المراحل‭ ‬المحورية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬العريقة،‭ ‬كما‭ ‬يستعرض‭ ‬الكتاب‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمجتمعي‭.‬

ويتناول‭ ‬الكتاب‭ ‬بالصور‭ ‬والوثائق‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الغرفة،‭ ‬وأنشطتها‭ ‬وفعالياتها،‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬الكتاب‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والأداء،‭ ‬وتعاظمها‭ ‬للمستقبل‭ ‬الزاهر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

قراءة‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬النخبة‭ ‬التجارية‮»‬‭.. ‬وكتاب‭ ‬‮«‬صفحات‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‮»‬‭.. ‬متعة‭ ‬فكرية‭ ‬واقتصادية‭ ‬معا،‭ ‬جدير‭ ‬بأن‭ ‬يوضع‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬لأنه‭ ‬يضيء‭ ‬الدرب‭ ‬لمسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعمل‭ ‬والانجاز‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

ترى‭ ‬ماذا‭ ‬سيكشف‭ ‬تقرير‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬السنوي‭ ‬من‭ ‬ملاحظات؟‭ ‬والأهم‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الداعمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والمساءلة‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬النزاهة‭ ‬والأمانة‭ ‬والمهنية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭..‬؟؟