(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
بعض شركات الإنشاء والمقاولات تبدأ عملها في وسط الأحياء السكنية من بعد صلاة الفجر مباشرة إلى بعد صلاة العشاء، طوال أيام الأسبوع والإجازات.. ما يثير الإزعاج وعدم الراحة لدى الناس.. نأمل من وزارة العمل توجيه تلك الشركات، والقيام بزيارات ميدانية لضبط المخالفات.
النخبة التجارية.. وصفحات لا تنتهي:
إن تدوين التاريخ يحفظه من الاندثار والنسيان، فالدول تسعى دوما للحفاظ على تاريخها.. فهو الماضي العريق الذي يجب أن يورث للأجيال الحاضرة من أجل الولاء الوطني والحضارة.. ولذلك فإن حفظ التاريخ يعد من أهم دعائم تطور وتقدم الدول في المستقبل.
بهذه الكلمات تحدث السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة التجارة، في مقدمة كتاب «النخبة التجارية البحرينية في الهند» لمؤلفه الأستاذ الفاضل يوسف صلاح الدين، والزميل وسام السبع، حيث يستعرض الكتاب صفحات من العلاقات التاريخية والتجارية، البحرينية الهندية، مع الاعتماد على الوثائق الخطية، وإسهامات الرجال والشخصيات والرواد من العائلات التجارية، التي جعلت مملكة البحرين مركزا للمشاريع والاقتصاد، وبيئة استثمارية محفزة، منذ القدم.
وقد احتوى الكتاب على كلمات جميلة للسيد زايد الزياني وزير التجارة السابق، والسيد عبدالرحمن العقود سفير البحرين لدى الهند، والسيد بيوش شريفاستاف سفير الهند لدى البحرين، والإشارة إلى طبيعة العلاقات البحرينية الهندية وخصوصيتها، بجانب حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتمازج الثقافات المشتركة.. ويعد الكتاب وثيقة مهمة للباحثين والعاملين في القطاع التجاري والاقتصادي، ويستحق تسليط الضوء الإعلامي، وإبرازه في المناسبات الثنائية، مع أهمية ترجمته باللغات الأجنبية، مع الشكر والتقدير للمؤلفين وغرفة التجارة.
كما تسلمت في ذات الوقت من السيد سمير ناس كتاب «الغرفة.. صفحات لا تنتهي»، الذي يوثق المسيرة الحافلة لغرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها في العام 1939، ويسلط الضوء على أهم المراحل المحورية في مسيرة هذه المؤسسة العريقة، كما يستعرض الكتاب دور القطاع الخاص في نهضة البلاد في المجال الاقتصادي والمجتمعي.
ويتناول الكتاب بالصور والوثائق جزءا مهما من تاريخ الغرفة، وأنشطتها وفعالياتها، كما يوضح الكتاب تطور هذه المؤسسة التجارية في المسؤوليات والأداء، وتعاظمها للمستقبل الزاهر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
قراءة كتاب «النخبة التجارية».. وكتاب «صفحات لا تنتهي».. متعة فكرية واقتصادية معا، جدير بأن يوضع في مكاتب رجال الأعمال والاقتصاد، لأنه يضيء الدرب لمسيرة حافلة بالعمل والانجاز.
آخر السطر:
ترى ماذا سيكشف تقرير الرقابة المالية والإدارية السنوي من ملاحظات؟ والأهم كيف ستكون الإجراءات الداعمة لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، والحفاظ على المال العام، في دولة القانون والمؤسسات..؟؟
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