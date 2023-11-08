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قبل أن يجتاحنا الطوفان

11/8/2023 7:07:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬كثيرين‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬تماما‭ ‬لأبعاد‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬شاملة‭ ‬وتدمير‭ ‬كامل‭ ‬يشنها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭
‬ومعه‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭.‬

كثيرون‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يتصورون‭ ‬ان‭ ‬المسألة‭ ‬مجرد‭ ‬انتقام‭ ‬صهيوني‭ ‬مما‭ ‬فعلته‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬والتنكيل‭ ‬بغزة‭. ‬هذا‭ ‬تقدير‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭.‬

من‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬تام‭ ‬بأبعاد‭ ‬المخطط‭ ‬الشيطاني‭ ‬الذي‭ ‬يواجهه‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والذي‭ ‬تعتبر‭ ‬حرب‭ ‬ابادة‭ ‬غزة‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬اليه‭.‬

يخطئ‭ ‬العرب‭ ‬خطأ‭ ‬تاريخيا‭ ‬قاتلا‭ ‬ان‭ ‬هم‭ ‬اعتقدوا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬مقصود‭ ‬بها‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وخصوصا‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬فقط‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬مجرد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وحدها‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭.‬

هذه‭ ‬ليست‭ ‬حربا‭ ‬صهيونية‭ ‬غربية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬او‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط‭. ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬حرب‭ ‬هدفها‭ ‬محاولة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخطط‭ ‬قديم‭ ‬لفرض‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬كقوة‭ ‬موحدة‭.‬

العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬والغرب‭ ‬اعتبروا‭ ‬ان‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬وما‭ ‬الحقه‭ ‬بالعدو‭ ‬من‭ ‬خسائر‭
‬واذلال‭ ‬وكشف‭ ‬لأوجه‭ ‬ضعفه‭ ‬وهشاشته‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬تماما‭ ‬لمحاولة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭.‬

ثلاثة‭ ‬خطوات‭ ‬كبرى‭ ‬يتصورون‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬سيمر‭ ‬بها‭.‬

أولا‭: ‬الإبادة‭ ‬الكاملة‭ ‬لغزة‭ ‬بلا‭ ‬تردد‭ ‬وبشكل‭ ‬وحشي‭ ‬همجي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬ويتابعه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭.‬

هذه‭ ‬الإبادة‭ ‬ليس‭ ‬مقصودا‭ ‬بها‭ ‬اهل‭ ‬غزة‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬وحدهم‭ ‬والانتقام‭
‬منهم،‭ ‬وانما‭ ‬مقصود‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬العرب‭.‬

مقصود‭ ‬ان‭ ‬يفهم‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المصير،‭ ‬أي‭ ‬مصير‭ ‬العدوان‭ ‬والإبادة،‭
‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرهم‭ ‬ان‭ ‬هم‭ ‬تجرأوا‭ ‬على‭ ‬المقاومة‭ ‬او‭ ‬التصدي‭ ‬للمخططات‭ ‬الصهيونية‭ ‬الغربية‭.‬

ثانيا‭: ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬مقدمة‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالكامل،‭ ‬والسبيل‭ ‬الأساسي‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وطردهم‭ ‬من‭ ‬ارضهم‭ ‬وبلادهم‭.‬


‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬لبدء‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬اعلنوا‭ ‬ان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عليهم‭ ‬ان‭ ‬يتركوا‭ ‬ارضهم‭ ‬ويتوجهوا‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وحاولت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬أمريكا‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬كي‭ ‬تقبل‭ ‬بهذا‭ ‬التهجير‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬أعلنت‭ ‬موقفا‭ ‬حازما‭ ‬برفض‭ ‬التهجير‭ ‬وتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬تمهلت‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬الإلحاح‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭.‬

مجرد‭ ‬الإلحاح‭ ‬على‭ ‬مخطط‭ ‬التهجير‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬تأكيد‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬النية‭ ‬المبيتة‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬نهائيا‭. ‬بمعنى‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصهاينة‭ ‬والغرب‭ ‬للحديث‭ ‬الان‭ ‬ومستقبلا‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬فلسطينية‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬امريكا‭ ‬كذب‭ ‬وتضليل‭.‬

3‭ ‬ ‭ ‬اذا‭ ‬تحقق‭ ‬هذا،‭ ‬ففي‭ ‬التقدير‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغربي‭ ‬سيكون‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬مطلق‭ ‬السراح‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وستكون‭ ‬الظروف‭ ‬مواتية‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬باقي‭ ‬اهداف‭ ‬المخطط‭ ‬بتدمير‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتقسيمها‭ ‬واعادة‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬السطوة‭ ‬الصهيونية‭ ‬فيها‭.‬

كل‭ ‬ابعاد‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬منشورة‭ ‬تفاصيلها‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬صهيونية‭ ‬وغربية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبعض‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مفاجئا‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭.‬

على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نبني‭ ‬حساباتنا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الرسمية‭ ‬وغير‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس،‭ ‬وان‭ ‬نضع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬ونحشد‭ ‬قوانا‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭.‬

يجب‭ ‬ان‭ ‬نفعل‭ ‬هذا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يجتاحنا‭ ‬الطوفان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغربي‭ ‬الامبريالي‭.‬

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