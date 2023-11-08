بريطانيا تمنع ((غاز الضحك)) للاستخدامات الترفيهية
التاريخ
11/8/2023 7:07:26 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأت المملكة المتحدة بحظر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف باسم غاز الضحك، للاستخدام الترفيهي، وهي مادة تشكل خطراً محتملاً على الصحة وتزايد استهلاكها بشكل حاد، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء. وبات أكسيد النيتروز يُصنف من المخدرات من الفئة «سي»، مثل الستيرويدات الابتنائية والقات على سبيل المثال، ما يعني أن حيازة هذه المادة «بنيّة استنشاقها بشكل غير صحيح لإحداث تأثير نفسي باتت تُعتبر جريمة»، وفق ما قالت وزارة الداخلية في بيان. وقال وزير الداخلية كريس فيلب «اليوم، نرسل رسالة واضحة إلى السكان، وخصوصاً إلى الشباب»، الذين يُقبلون بشكل خاص على تناول هذه المادة التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبسعر يسير. وأضاف «لفترة طويلة، ساهم استخدام هذا المخدر في الأماكن العامة في السلوك غير الاجتماعي الذي يُعدّ آفة في مجتمعاتنا». وقد أعرب مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان على المخدرات عن انزعاجه خلال العام الماضي من الزيادة «المثيرة للقلق» في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروز في مناطق معينة من أوروبا. ولهذا الغاز تأثيرات نفسية على المدى القصير، تظهر بعد حوالي ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه. وفي المملكة المتحدة، كانت صور العشرات من العبوات المتناثرة في الشوارع خلال كرنفال نوتنغ هيل الشهير في لندن قد طبعت بشكل خاص أذهان الناس. وقد جُمع 13 طناً من هذه المادة بعد الحدث.
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