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في مشهد مؤثر.. طبيب يودع عائلته بـرفـح ويـعـود لـعـلاج جـرحـى غـزة

11/8/2023 7:07:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتابت‭ ‬الطبيب‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬ناموس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشاعر‭ ‬جياشة‭ ‬عندما‭ ‬احتضن‭ ‬ربما‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ابنته‭ ‬بينما‭ ‬تستعد‭ ‬أسرته‭ ‬لمغادرة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لرعاية‭ ‬آلاف‭ ‬الجرحى‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وأسرة‭ ‬أبو‭ ‬ناموس‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬المولدوفية،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أجنبية‭ ‬ويسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالمغادرة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬المعبر،‭ ‬وهو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭ ‬ولا‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬أبو‭ ‬ناموس‭ ‬لرويترز،‭ ‬بينما‭ ‬يجلس‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬زوجته‭ ‬وابنته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الانتظار‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سبيل‭ ‬آخر‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬لا‭ ‬أمان‭ ‬هنا‭. ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأكمله‭ ‬غير‭ ‬آمن‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬أخرجهم‭ ‬حتى‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬عملي‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قطعا‭ ‬سأخرجهم،‭ ‬لكني‭ ‬سأبقى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولن‭ ‬أغادره‮»‬‭.‬

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