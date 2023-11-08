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التغير المناخي مسؤول عن ((الجفاف الحاد)) في سوريا والعراق وإيران

11/8/2023 7:07:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدّى‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬رئيسي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬البترول‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جفاف‭ ‬حاد‮»‬‭ ‬ومتواصل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وإيران،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬خبراء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وتشير‭ ‬دراسة‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬وورلد‭ ‬ويذر‭ ‬أتريبيوشن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بتحليل‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬العوامل‭ ‬الجوية‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬قد‭ ‬‮«‬زادت‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬حدوث‭ ‬الجفاف،‭ ‬أكثر‭ ‬بـ25‭ ‬مرّةً‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬و16‭ ‬مرةً‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭.
‬وتتحدّث‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬‮«‬سنوات‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬شلّ‭ ‬قدرة‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الجفاف‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬‮«‬بكارثة‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية،‭ ‬يزداد‭ ‬خطر‭ ‬أن‭ ‬تتحوّل‭ ‬فترات‭ ‬الجفاف‭ ‬هذه‭ ‬إلى‭ ‬أمر‭ ‬اعتيادي،‭ ‬وأن‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬عقد‭. ‬ويشرح‭ ‬خبراء‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجفاف‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليحدث‭ ‬لولا‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬أساسا‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‮»‬‭. ‬وتغطي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬يوليو‭ ‬2020‭ ‬ويونيو‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬منطقتين‭ ‬كانتا‭ ‬معرضيتين‭ ‬كثيرا‭ ‬لتداعيات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وهما‭ ‬إيران‭ ‬ومنطقة‭ ‬حوض‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬اللذين‭ ‬ينبعان‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ويعبران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬ويشير‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هاتين‭ ‬المنطقتين‭ ‬تشهدان‭ ‬حالياً‭ +‬جفافاً‭ ‬حاداً‭+ ‬وفقاً‭ ‬للمقياس‭ ‬الأمريكي‭ ‬لرصد‭ ‬الجفاف‮»‬‭. ‬وتوضح‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬قد‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬حدّة‭ ‬هذا‭ ‬الجفاف،‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬حرارة‭ ‬العالم‭ ‬أقلّ‭ ‬بـ1 , 2‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬ليكون‭ ‬بهذه‭ ‬الحدّة‮»‬‭. ‬

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