تتضمن أحدث المزايا التقنية ومستويات غير مسبوقةموتر سيتي تدشن طرازين مبتكرين لـ((شيري)) بضمان 10 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد سرحان
دشنت شركة موتر سيتي، الوكيل الحصري لسيّارات شيري في البحرين، سيّارتي شيري (Arrizo8) و (Tiggo7 Pro Max) 2024 الجديدتين كليًا في مملكة البحرين، إذ تم الكشف عن الطرازين الجديدين من فئتي السيدان والدفع الرباعي خلال مراسم الفعالية التي أُقيمت في معرض موترسيتي في سند بحضور نخبة من مسؤولي الشركة وممثليها .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم خليل كانو مايك برايتمور : « على مدار ما يقارب عقدين من الزمن حرصت موتر سيتي وشيري على تقديم أعلى مستوى من الجودة لعملائهما، إذ تلتزم مؤسساتنا دائمًا بتعزيز الابتكار والارتقاء بمعايير الجودة والأداء والرفاهية . ونفخر اليوم بطرح طرازي Arrizo8) ) و Tiggo7 Pro Max)) اللذين يجسّدان التزامنا بمواصلة تقديم أفضل ما توفره علامة شيري العالميّة من سيّارات مبتكرة وفائقة الأداء لعملائنا في مملكة البحرين ».
وذكر مساعد المدير العام لمركبات الركاب في موتر سيتي سعد الزويد أن المركبتين تتضمنان مميزات غير مسبوقة تعتبر الأعلى ضمن فئتيهما . وزودت المركبتان بنظام أوامر صوتيّة ذكية تتيح للسائق إدارة العديد من الوظائف المختلفة على الطريق بكل سهولة .
وأضاف : « تشمل المركبتين ضمان مصنعي مدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، وكانت علامة شيري سباقة في طرح هذه الخدمة لمركباتها في البحرين ».
تجمع سيّارة السيدان (Arrizo8) الرائدة ببراعة بين التقنيات الذكية والتصميم الأنيق؛ إذ تتبنّى تقنية (V-bending) المبتكرة للمرة الأولى، وتنفرد بمجموعة من أحدث المزايا التقنيّة لتقدم لمستخدميها مستويات غير مسبوقة من الراحة والرفاهية . وهي أول سيّارة تأتي مجهّزة بشاحن لاسلكي للهواتف النقّالة بقدرة 50 واط، للتغلب على مشكلة الطاقة المنخفضة وطول فترة الشحن . كما تضم السيّارة خاصية فريدة لتنبيه المستخدم إذا نسى هاتفه النقّال في السيّارة .
أما سيّارة الدفع الرباعي (Tiggo7 Pro Max) فتتميّز بأداء استثنائي وتجربة قيادة فريدة من نوعها؛ إذ تضم محرك (ACTECO 1.6TGDI) متطّوّرا، الذي يُعد من أفضل 10 محركات في الصين، إلى جانب تصميمها الداخلي العصري الأنيق الذي يسهم في الارتقاء بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة . وتضم المقصورة شاشة ذكية مزدوجة بمقاس 24.6 ودقة عالية تصل إلى 1920×720.
وفيما يتعلق بمزايا السلامة، تتميّز (Arrizo8) بنظام متقدّم لمساعدة السائق يشمل حوالي 20 وظيفة قوية، بما في ذلك نظام التحذير قبل الاصطدام الأمامي (FCW) ونظام تقييد الانحراف عن حارة السير (LDP) ونظام الملاحة المتكامل (ICA) الذي يتحكم تلقائيا في السرعة وفقًا لزاوية الانعطاف لتوفير تجربة أكثر أمانًا أثناء القيادة بسرعات عالية . ويضم الطراز الجديد أيضًا سقفًا بانوراميًا كبيرًا، ومقاعد جلديّة مريحة، وأضواء داخليّة سلسة وذكية لتعزيز إحساس الأمان والراحة أثناء القيادة .
وتتجاوز مبيعات شيري العالميّة 12 مليون وحدة، إذ تخدم مختلف شرائح العملاء ولديها 6 مراكز للبحث والتطوير في شتّى أنحاء العالم . كما حاز طراز (Arrizo) ثقة أكثر من 900 ألف مستخدم في جميع أنحاء العالم .
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