تتضمن أحدث المزايا التقنية ومستويات غير مسبوقةموتر سيتي تدشن طرازين مبتكرين لـ((شيري)) بضمان 10 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

دشنت شركة موتر سيتي، الوكيل الحصري لسيّارات شيري في البحرين، سيّارتي شيري (Arrizo8) و (Tiggo7 Pro Max) 2024 الجديدتين كليًا في مملكة البحرين، إذ تم الكشف عن الطرازين الجديدين من فئتي السيدان والدفع الرباعي خلال مراسم الفعالية التي أُقيمت في معرض موترسيتي في سند بحضور نخبة من مسؤولي الشركة وممثليها .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إبراهيم خليل كانو مايك برايتمور : « على مدار ما يقارب عقدين من الزمن حرصت موتر سيتي وشيري على تقديم أعلى مستوى من الجودة لعملائهما، إذ تلتزم مؤسساتنا دائمًا بتعزيز الابتكار والارتقاء بمعايير الجودة والأداء والرفاهية . ونفخر اليوم بطرح طرازي Arrizo8) ) و Tiggo7 Pro Max)) اللذين يجسّدان التزامنا بمواصلة تقديم أفضل ما توفره علامة شيري العالميّة من سيّارات مبتكرة وفائقة الأداء لعملائنا في مملكة البحرين ».

وذكر مساعد المدير العام لمركبات الركاب في موتر سيتي سعد الزويد أن المركبتين تتضمنان مميزات غير مسبوقة تعتبر الأعلى ضمن فئتيهما . وزودت المركبتان بنظام أوامر صوتيّة ذكية تتيح للسائق إدارة العديد من الوظائف المختلفة على الطريق بكل سهولة .

وأضاف : « تشمل المركبتين ضمان مصنعي مدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، وكانت علامة شيري سباقة في طرح هذه الخدمة لمركباتها في البحرين ».

تجمع سيّارة السيدان (Arrizo8) الرائدة ببراعة بين التقنيات الذكية والتصميم الأنيق؛ إذ تتبنّى تقنية (V-bending) المبتكرة للمرة الأولى، وتنفرد بمجموعة من أحدث المزايا التقنيّة لتقدم لمستخدميها مستويات غير مسبوقة من الراحة والرفاهية . وهي أول سيّارة تأتي مجهّزة بشاحن لاسلكي للهواتف النقّالة بقدرة 50 واط، للتغلب على مشكلة الطاقة المنخفضة وطول فترة الشحن . كما تضم السيّارة خاصية فريدة لتنبيه المستخدم إذا نسى هاتفه النقّال في السيّارة .

أما سيّارة الدفع الرباعي (Tiggo7 Pro Max) فتتميّز بأداء استثنائي وتجربة قيادة فريدة من نوعها؛ إذ تضم محرك (ACTECO 1.6TGDI) متطّوّرا، الذي يُعد من أفضل 10 محركات في الصين، إلى جانب تصميمها الداخلي العصري الأنيق الذي يسهم في الارتقاء بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة . وتضم المقصورة شاشة ذكية مزدوجة بمقاس 24.6 ودقة عالية تصل إلى 1920×720.

وفيما يتعلق بمزايا السلامة، تتميّز (Arrizo8) بنظام متقدّم لمساعدة السائق يشمل حوالي 20 وظيفة قوية، بما في ذلك نظام التحذير قبل الاصطدام الأمامي (FCW) ونظام تقييد الانحراف عن حارة السير (LDP) ونظام الملاحة المتكامل (ICA) الذي يتحكم تلقائيا في السرعة وفقًا لزاوية الانعطاف لتوفير تجربة أكثر أمانًا أثناء القيادة بسرعات عالية . ويضم الطراز الجديد أيضًا سقفًا بانوراميًا كبيرًا، ومقاعد جلديّة مريحة، وأضواء داخليّة سلسة وذكية لتعزيز إحساس الأمان والراحة أثناء القيادة .

وتتجاوز مبيعات شيري العالميّة 12 مليون وحدة، إذ تخدم مختلف شرائح العملاء ولديها 6 مراكز للبحث والتطوير في شتّى أنحاء العالم . كما حاز طراز (Arrizo) ثقة أكثر من 900 ألف مستخدم في جميع أنحاء العالم .