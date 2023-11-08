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قرعة البطولة الآسيوية لرجال اليد يوم الجمعة

11/8/2023 7:07:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬للرجال‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويستن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬11‭ - ‬22‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخبًا‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬وفقًا‭ ‬للائحة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭.‬

وصنفت‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مستويات،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬كلا‭ ‬من‭ (‬البحرين،‭ ‬قطر،‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭)‬،‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬كوريا،‭ ‬العراق،‭ ‬الكويت‭ ‬والإمارات‭)‬،‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ (‬عمان،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬والهند‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭ ‬تكون‭ ‬من‭ (‬اليابان،‭ ‬الصين،‭ ‬تايبيه،‭ ‬نيوزلندا‭ ‬وكازاخستان‭). ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬قد‭ ‬أقحم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭.‬

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