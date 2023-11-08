قرعة البطولة الآسيوية لرجال اليد يوم الجمعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الاتحاد البحريني لكرة اليد إجراء قرعة البطولة الآسيوية 21 للرجال والمؤهلة لكأس العالم 2025 يوم الجمعة 10 نوفمبر الجاري، وذلك في فندق ويستن سيتي سنتر بضاحية السيف. ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين منافسات البطولة خلال الفترة 11 - 22 يناير 2024 بمشاركة 16 منتخبًا سيتم توزيعهم على أربع مجموعات وفقًا للائحة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد.
وصنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، حيث يضم المستوى الأول كلا من (البحرين، قطر، السعودية وإيران)، المستوى الثاني (كوريا، العراق، الكويت والإمارات)، المستوى الثالث (عمان، هونغ كونغ والهند)، فيما المستوى الرابع تكون من (اليابان، الصين، تايبيه، نيوزلندا وكازاخستان). مع العلم أن المنتخب الكازاخستاني قد أقحم في البطولة بعد انسحاب المنتخب الأسترالي.
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