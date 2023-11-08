الدخيل يقود كرة سترة رسميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أبرم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬عقدًا‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬صالح‭ ‬الدخيل‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬المحرق‭.‬

وسيقود‭ ‬الدخيل‭ ‬صاحب‭ ‬الخبرة‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬ملاعبنا‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الحد‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وسيعاون‭ ‬الدخيل‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬رفقة‭ ‬الشملان،‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬يوسف‭ ‬يعقوب‭.‬