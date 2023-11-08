الدخيل يقود كرة سترة رسميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان
أبرم مجلس إدارة نادي سترة عقدًا رسميا مع المدرب الوطني أحمد صالح الدخيل للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الوطني محمد الشملان الذي انتقل لتدريب المحرق.
وسيقود الدخيل صاحب الخبرة الفنية الكبيرة في ملاعبنا فريق سترة اليوم في مباراته أمام الحد بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسيعاون الدخيل في مهمته الطاقم الفني والإداري السابق الذي عمل رفقة الشملان، بما فيه المدرب المساعد يوسف يعقوب.
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