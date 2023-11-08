تعادل النجمة والخالدية ولا جديد في ((عراد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خرج فريقا النجمة والخالدية بنتيجة التعادل (1/1) في المواجهة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وأحرز هدف النجمة لاعبه محمد الرميحي بالدقيقة (45+2) وسجل هدف الخالدية مهدي عبدالجبار بالدقيقة (61)، وبذلك أصبح النجمة في المركز الثاني والخالدية في المركز الأول برصيد متساوٍ (12 نقطة) لكل منهما، وباتا مهددين بالتراجع في سلم الترتيب من جانب فريق الرفاع الذي يمتلك (10 نقاط) وسيلعب غدا الجمعة كما لديه مباراة مؤجلة أخرى.
وقدم الفريقان مباراة قوية صاحبها الاندفاع البدني والاحتكاك لينتج عنه حصول لاعبي الخالدية ضرغام إسماعيل والنجمة دا كوستا جونينهو على البطاقة الحمراء في الدقيقة (35) من الشوط الأول الذي انتهى بهدف محمد الرميحي، وفي الشوط الثاني نجح البديل مهدي عبدالجبار في تسجيل هدف التعديل، فيما أضاع لاعبو الخالدية عدة أهداف كانت كفيلة بخروجهم منتصرين بدلاً من التعادل.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت في عراد لم يتغير حال فريق المحرق كثيرًا بعد إسناد مهمة التدريب إلى محمد الشملان، حيث تعادل الفريق مجددًا على أرضه وبين جمهوره أمام البسيتين (0/0)، وبذلك أصبح رصيد المحرق (6 نقاط) والبسيتين (3 نقاط).
MENAFN08112023000055011008ID1107397261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.