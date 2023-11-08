تعادل النجمة والخالدية ولا جديد في ((عراد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

خرج‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬والخالدية‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬النجمة‭ ‬لاعبه‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬45+2‭) ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬بالدقيقة‭ (‬61‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والخالدية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬متساوٍ‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وباتا‭ ‬مهددين‭ ‬بالتراجع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬وسيلعب‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬كما‭ ‬لديه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أخرى‭.‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬صاحبها‭ ‬الاندفاع‭ ‬البدني‭ ‬والاحتكاك‭ ‬لينتج‭ ‬عنه‭ ‬حصول‭ ‬لاعبي‭ ‬الخالدية‭ ‬ضرغام‭ ‬إسماعيل‭ ‬والنجمة‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬جونينهو‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬35‭) ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بهدف‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬البديل‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعديل،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬لاعبو‭ ‬الخالدية‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بخروجهم‭ ‬منتصرين‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التعادل‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬حال‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬كثيرًا‭ ‬بعد‭ ‬إسناد‭ ‬مهمة‭ ‬التدريب‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬الشملان،‭ ‬حيث‭ ‬تعادل‭ ‬الفريق‭ ‬مجددًا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ (‬0/0‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المحرق‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬والبسيتين‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬