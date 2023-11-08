برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةالمؤتمر الخليجي للرعاية الصحية والرياضة ينطلق اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تنطلق فعاليات المؤتمر الخليجي الأول للرعاية الصحية والرياضة، في الفترة 9-10 نوفمبر 2023 بفندق الدبلومات.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى خبراء ومتحدثون وأكاديميون من مختلف دول العالم، إذ يناقش المؤتمر أكثر من 50 ورقة علمية وبحثا متقدما.
وثمَّن رئيس جامعة البحرين رئيس المؤتمر الدكتور فؤاد محمد الأنصاري الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمؤتمر، وأوضح أن رعاية سموه تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وقال د. الأنصاري: «إن المؤتمر سوف يناقش مواضيع عدة في قطاعي الصحة والرياضة، مثل: التغطية الصحية الشاملة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي في القطاعين الصحي والرياضي، ونظام الاستجابة للطوارئ في مجال الطب الرياضي، والتحول في المهن الصحية، وإعداد القادة وصانعي القرار في المجال الصحي، والجودة والسلامة في الرعاية الصحية، والابتكار في التأهيل والطب الرياضي، والتغذية في المجال الرياضي، وإدارة المؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى».
وأكد د. الأنصاري أن المؤتمر يناقش أثر توظيف الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم في مختلف التخصصات على قطاعي الصحة والرياضة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على اختيار أفضل الخبراء من مختلف دول العالم ليكونوا متحدثين رئيسيين في الحدث.
ويبحث المؤتمر الذي تنظمه جامعة البحرين بالتعاون مع شركة أديوكيشن بلاس محاور عدة أبرزها: التحول في مهنة التمريض والعلوم الصحية المساندة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعين الرياضي والصحي، والتوافق بين الطب الرياضي ونظام الاستجابة للطوارئ، والدور الفعَّال للطب الرياضي في تطوير الصحة والرياضة، وإعداد القادة في القطاع الصحي، بالإضافة إلى تجارب الدول الخليجية الشقيقة في تطوير الممارسات الصحية والابتكار الرياضي.
ومن المقرر أن يشارك المختصون في الرعاية الصحية والرياضة في جلستي نقاش ضمن برنامج المؤتمر، لبحث موضوع المحاكاة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي والرياضي، ومفاهيم وركائز الصحة العامة لمقدمي الخدمات الصحية والمدربين الرياضيين.
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