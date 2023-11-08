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برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةالمؤتمر الخليجي للرعاية الصحية والرياضة ينطلق اليوم

11/8/2023 7:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬9‭-‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بفندق‭ ‬الدبلومات‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خبراء‭ ‬ومتحدثون‭ ‬وأكاديميون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬وبحثا‭ ‬متقدما‭.‬

وثمَّن‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سوف‭ ‬يناقش‭ ‬مواضيع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الصحة‭ ‬والرياضة،‭ ‬مثل‭: ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الصحي‭ ‬والرياضي،‭ ‬ونظام‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطوارئ‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬الصحية،‭ ‬وإعداد‭ ‬القادة‭ ‬وصانعي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬والجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬التأهيل‭ ‬والطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتغذية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وإدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواضيع‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يناقش‭ ‬أثر‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬على‭ ‬قطاعي‭ ‬الصحة‭ ‬والرياضة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ليكونوا‭ ‬متحدثين‭ ‬رئيسيين‭ ‬في‭ ‬الحدث‭.‬

ويبحث‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭: ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬التمريض‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬المساندة،‭ ‬وتوظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الرياضي‭ ‬والصحي،‭ ‬والتوافق‭ ‬بين‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬ونظام‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطوارئ،‭ ‬والدور‭ ‬الفعَّال‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الصحة‭ ‬والرياضة،‭ ‬وإعداد‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الممارسات‭ ‬الصحية‭ ‬والابتكار‭ ‬الرياضي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬جلستي‭ ‬نقاش‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المؤتمر،‭ ‬لبحث‭ ‬موضوع‭ ‬المحاكاة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬والرياضي،‭ ‬ومفاهيم‭ ‬وركائز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬لمقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والمدربين‭ ‬الرياضيين‭.‬

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