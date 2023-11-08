حزام محشو بالمخدرات على جسد آسيوي بالمطار يقوده إلى السجن 5 سنوات

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- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا بالسجن لمدة 5 سنوات بعد ضبطه في مطار البحرين مرتديا حزاما بداخله أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة، ملفوفا بطريقة فنية يصعب اكتشافها، كما أمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وتغريمه 3 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم حضر عبر مطار البحرين الدولي قادما من دولته الآسيوية وعند مروره بالمنطقة الجمركية اشتبه به «رجل الجمارك» وعليه قام بتفتيشه ولم يعثر على شيء وبسؤاله عن حيازته لأية ممنوعات أنكر إلا أن ملامحه كان يبدو عليها الارتياب.
مما دفع ضابط الجمارك بتحويله إلى غرفة جهاز الأشعة وبالعرض عليه لوحظ وجود أشكال دائرية بداخل طيات ملابسه مشتبه بأنها مواد مخدرة فتم تحويله إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات.
وبسؤال المتهم أقر بإخفاء المادة المخدرة بداخل جيوب خفية في حزام كان يرتديه قاصدا تهريبها لمملكة البحرين وعليه تم تفتيشه وأخرج المتهم ما يقرب من كيلو من المادة المخدرة وبإجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة المخدرات تبين أن المتهم يعمل من ضمن شبكة تقوم بجلب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين بقصد الاتجار ودور المتهم هو نقل المواد المخدرة وبفحصها معمليا ثبت احتواؤها على المادة المخدرة ومؤثر الميتافيتامين وبفحص عينة ادراره ثبت احتواؤها على مخدر الحشيش ومؤثر الديازيبام.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه جلب وحاز المادة المخدرة الترامدول والمؤثر العقلي الميتامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما انه أحرز المادة المخدرة الحشيش والمؤثر العقلي الديازيبام بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
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