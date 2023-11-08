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حزام محشو بالمخدرات على جسد آسيوي بالمطار يقوده إلى السجن 5 سنوات

11/8/2023 7:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬آسيويا‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬ضبطه‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬مرتديا‭ ‬حزاما‭ ‬بداخله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كيلو‭ ‬جرام‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬ملفوفا‭ ‬بطريقة‭ ‬فنية‭ ‬يصعب‭ ‬اكتشافها،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬وتغريمه‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات‭. ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬حضر‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬دولته‭ ‬الآسيوية‭ ‬وعند‭ ‬مروره‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬اشتبه‭ ‬به‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬الجمارك‮»‬‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بتفتيشه‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬حيازته‭ ‬لأية‭ ‬ممنوعات‭ ‬أنكر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ملامحه‭ ‬كان‭ ‬يبدو‭ ‬عليها‭ ‬الارتياب‭.‬

مما‭ ‬دفع‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بتحويله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬وبالعرض‭ ‬عليه‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬دائرية‭ ‬بداخل‭ ‬طيات‭ ‬ملابسه‭ ‬مشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬فتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬بإخفاء‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بداخل‭ ‬جيوب‭ ‬خفية‭ ‬في‭ ‬حزام‭ ‬كان‭ ‬يرتديه‭ ‬قاصدا‭ ‬تهريبها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬تفتيشه‭ ‬وأخرج‭ ‬المتهم‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬ودور‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وبفحصها‭ ‬معمليا‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬ومؤثر‭ ‬الميتافيتامين‭ ‬وبفحص‭ ‬عينة‭ ‬ادراره‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬ومؤثر‭ ‬الديازيبام‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬وحاز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الترامدول‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الميتامفيتامين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬أحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الديازيبام‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

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