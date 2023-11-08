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براءة ممرضة من التسبب في وفاة مريضة وحبس أخرى سنة

11/8/2023 7:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الاستئنافية‭ ‬براءة‭ ‬ممرضة‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التسبب‭ ‬بوفاة‭ ‬مريضة‭ ‬آسيوية‭ ‬سقطت‭ ‬اثناء‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬السرير‭ ‬إلى‭ ‬الكرسي‭ ‬المتحرك‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابتها‭ ‬بمضاعفات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاتها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬ان‭ ‬المستأنفة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬وقت‭ ‬سقوط‭ ‬الضحية،‭ ‬فيما‭ ‬ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإجماع‭ ‬الآراء‭ ‬حكم‭ ‬براءة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإدانتها‭ ‬وحبسها‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬الممرضتين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬جسم‭ ‬الغير‭ ‬بالخطأ،‭ ‬والتسبّب‭ ‬بخطئهما‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلالهما‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليهما‭ ‬أصول‭ ‬المهنة‭. ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬يفيد‭ ‬بوفاة‭ ‬مريضة‭ ‬آسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬من‭ ‬دراجة‭ ‬الحرارة‭ ‬وبعد‭ ‬تشخيص‭ ‬حالتها‭ ‬بالأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬رأسها‭ ‬ونزيف‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬وتم‭ ‬إدخالها‭ ‬العناية‭ ‬القصوى‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬توفيت‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬ندب‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تقصير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الممرضتين‭ ‬المشرفتين‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والمتمثل‭ ‬بخطأ‭ ‬في‭ ‬اجراء‭ ‬نقل‭ ‬المريضة‭ ‬من‭ ‬سريرها‭ ‬إلى‭ ‬الكرسي‭ ‬المتحرك‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬المريضة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وارتطام‭ ‬رأسها‭ ‬ولم‭ ‬تخبر‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬الأطباء‭ ‬المعالجين‭ ‬بما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬ضمن‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬بأن‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬هي‭ ‬المتسببة‭ ‬بالواقعة،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬براءة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بأن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬عند‭ ‬سقوط‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬كما‭ ‬أثبت‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬المستأنفة‭ ‬الأولى‭ ‬وقت‭ ‬سقوط‭ ‬الضحية‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬لارتكاب‭ ‬المستأنفة‭ ‬الاولى‭ ‬الواقعة‭ ‬المنسوب‭ ‬إليها،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬أنكرت‭ ‬ما‭ ‬اسند‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وبمحاضر‭ ‬الاستدلال‭ ‬وعليه‭ ‬ترى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬انتفاء‭ ‬الخطأ‭ ‬بحقها‭. ‬

وذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الاحكام‭ ‬الجنائية‭ ‬تبنى‭ ‬على‭ ‬الحسم‭ ‬واليقين‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الشك‭ ‬والتخمين‭ ‬وقد‭ ‬خلت‭ ‬اوراق‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬دليل‭ ‬يقيني‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬القطع‭ ‬واليقين‭ ‬بأن‭ ‬المستأنفة‭ ‬ضدها‭ ‬ارتكبت‭ ‬التهمه‭ ‬المسندة‭ ‬اليها‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬والحال‭ ‬كذلك‭ ‬القضاء‭ ‬ببراءتها‭.‬

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