سيارة تقتحم واجهة مطعم بالحجيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبد الأمير السلاطنة
نجت فتاة وطفلها إثر حادث مروري بعد أن اقتحمت بسيارتها واجهة أحد المطاعم بمنطقة الحاجيات ظهر أمس الأربعاء.
كانت فتاة تقود سيارتها في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس بمنطقة الحجيات في الرفاع واقتحمت واجهة أحد المطاعم، نتج عن الحادث تضرر السيارة وواجهة المطعم من دون وقوع اصابات.
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة وقام افرادها بتسهيل سير السيارات القادمة في نفس الاتجاه لحين وصول شرطة المرور وتم إخراج السيارة من المطعم، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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