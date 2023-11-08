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سيارة تقتحم واجهة مطعم بالحجيات

11/8/2023 7:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬


نجت‭ ‬فتاة‭ ‬وطفلها‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬بسيارتها‭ ‬واجهة‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحاجيات‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

كانت‭ ‬فتاة‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬واقتحمت‭ ‬واجهة‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬تضرر‭ ‬السيارة‭ ‬وواجهة‭ ‬المطعم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬افرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬السيارات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬إخراج‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬المطعم،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬

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