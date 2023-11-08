الرياض تستضيف ثلاث قمم بدءا من غد لبحث العدوان الصهيوني على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬أولى‭ ‬القمم‭ ‬ستكون‭ ‬قمة‭ ‬سعودية‭-‬إفريقية‭ ‬ستبحث‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬خاصة‭ ‬تطورات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتجارة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

وكان‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬أمس‭ ‬الرئيس‭ ‬آداما‭ ‬بارو‭ ‬رئيس‭ ‬جامبيا‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬السعودية‭ ‬الأفريقية‭.

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وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭-‬إفريقية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تأجيلها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التطورات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

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وتعقد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬رأي‭ ‬عربي‭ ‬موحد‭ ‬إزاء‭ ‬الصراع‭ ‬الراهن‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬إدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات،‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتبنى‭ ‬موقف‭ ‬رافض‭ ‬للدعوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لنزوح‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سواء‭ ‬داخليا‭ ‬‮«‬من‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه‮»‬‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬كمصر‭ ‬والأردن‭.

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كما‭ ‬ستبحث‭ ‬القمة‭ ‬سبل‭ ‬مساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬السياسية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتحرك‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي؛‭ ‬لإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2002‭. ‬

وستعقد‭ ‬قمة‭ ‬إسلامية‭ ‬طارئة‭ ‬تضم‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬أيضا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬بصفتها‭ ‬رئيسة‭ ‬القمة‭ ‬الحالية‭ ‬لبحث‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭.

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وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬تعقد‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬قمة‭ ‬إسلامية‭ ‬استثنائية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬السعودية،‭ ‬بصفتها‭ ‬رئيس‭ ‬القمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬12‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬لبحث‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.

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