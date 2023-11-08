خبير أممي: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورأى‭ ‬المقرر‭ ‬الخاص‭ ‬المعني‭ ‬بالسكن‭ ‬اللائق‭ ‬بالاكريشنان‭ ‬راجاغوبال‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تسببت‭ ‬بتدمير‭ ‬أو‭ ‬إتلاف‭ ‬45 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التدمير‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬بكلفة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬المقرر‭ ‬الأممي‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الممنهج‭ ‬أو‭ ‬الواسع‭ ‬للإسكان‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬أمر‭ ‬يحظره‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭. ‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنها‭ ‬ستؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬وإتلاف‭ ‬المساكن‭ ‬المدنية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬مدينة‭ ‬بأكملها‭ -‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭- ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭ ‬للمدنيين‭ ‬هو‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬فإنها‭ ‬ترقى‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وراجاغوبال،‭ ‬المفوض‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬صاغ‭ ‬سابقا‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬المنازل‮»‬‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬هجمات‭ ‬منهجية‭ ‬وواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تستهدف‭ ‬مساكن‭ ‬المدنيين‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتسبب‭ ‬الموت‭ ‬والمعاناة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قتل‭ ‬المنازل‭ ‬‮«‬يرتكب‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬راجاغوبال‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مأوى‭ ‬أو‭ ‬مساعدات‭ ‬مناسبة‭ ‬للنازحين،‭ ‬مع‭ ‬قطع‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والدواء‭ ‬ومهاجمة‭ ‬طرق‭ ‬الإخلاء‭ ‬والمناطق‭ ‬‮«‬الآمنة‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬شكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬قاسيا‭ ‬وصارخا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬تقوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬أتبعته‭ ‬بعملية‭ ‬بريّة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متواصلة‭. ‬وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬

وبحسب‭ ‬الخبير‭ ‬فإن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الأهداف‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭. ‬

وشدد‭ ‬الخبير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإسكان‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬اهدافا‭ ‬عسكرية،‭ ‬محذرًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭ ‬يعد‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬