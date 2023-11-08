حسين جعفر رئيسا لجمعية البحرين التعاونية الزراعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المزارعين‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الانتاج‭ ‬المحلي‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬جودته،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬اعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المنتسبين‭ ‬والمساهمين‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭.‬

كما‭ ‬اشاد‭ ‬بدعم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬واهتمامها‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والمزارعين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬واستدامة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والهام‭. ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬واهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬خاصة‭ ‬والوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الزراعي‭.‬

وتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجمعية‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتوانوا‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬الجمعية‭.‬