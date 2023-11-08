حسين جعفر رئيسا لجمعية البحرين التعاونية الزراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت جمعية البحرين التعاونية الزراعية اجتماع جمعيتها العمومية حيث تم تشكيل مجلس الادارة الجديد، واختيار حسين جعفر رئيسا لمجلس إدارة الجمعية ويوسف أحمد نائبا للرئيس وعباس علوي أمين السر ومرتضى العجيمي الامين المالي وكل من محمد محسن وصادق ميرزا وإبراهيم ناصر وسعيد مديفع وسيد جعفر اعضاء لمجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة أفاد رئيس الجمعية حسين جعفر بأن الجمعية قد عملت على تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بالتركيز على الامن الغذائي والسعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير مهارات المزارعين للعمل على زيادة الانتاج المحلي ومواصلة تحسين جودته، كما يسعى اعضاء الجمعية الى وضع الخطط والبرامج التي تدعم استراتيجيات الحكومة الموقرة في تطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل بالإضافة الى توسيع قاعدة المنتسبين والمساهمين في الجمعية.
كما اشاد بدعم صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي واهتمامها بالقطاع الزراعي بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، الامر الذي انعكس على تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي والهام. وأثنى على دور واهتمام وزارة شؤون البلديات والزراعة خاصة والوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالقطاع الزراعي.
وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء ومنتسبي الجمعية الذين لم يتوانوا عن خدمة الجمعية.
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