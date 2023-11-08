((معرض العطور العربية)) ينطلق الثلاثاء المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقدم‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬كبار‭ ‬صانعي‭ ‬العطور‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬وأرقى‭ ‬العطور‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الانشطة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭:‬

. ‭ ‬جناح‭ ‬التصوير‭ ‬التفاعلي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزوار‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬واستكشاف‭ ‬العائلات‭ ‬العطرية‭ ‬المختلفة‭.‬

. ‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬طهي‭ ‬فريدة‭ ‬واستثنائية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Scent ‭ ‬ Arabia ‭ ‬ Aromatic ‭ ‬ Indulgence ‮»‬‭ ‬سيستضيفها‭ ‬الشيف‭ ‬لورنزو،‭ ‬رئيس‭ ‬الطهاة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬ Due ‭ ‬ Mari ‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬وسبا‭ ‬جميرا‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬

. ‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬ Pollen ‭ ‬و‭ ‬ the ‭ ‬ knot ‭ ‬و‭ ‬ Brewed ‭.‬

. ‭ ‬سيقدم‭ ‬الجناح‭ ‬التايلاندي‭ ‬العطور‭ ‬وزيوت‭ ‬الجسم‭ ‬والشموع‭ ‬وزيوت‭ ‬التدليك‭.‬

. ‭ ‬يعرض‭ ‬أجمل‭ ‬للعطور‭ ‬المبخر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭.‬

صرح‭ ‬السيد‭ ‬عابد‭ ‬أجمل،‭ ‬رئيس‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وقطر،‭ ‬والممثل‭ ‬للجيل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬أجمل‭: ‬‮«‬انضموا‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2023‭ ‬واستمتعوا‭ ‬بتجربة‭ ‬استثنائية‭! ‬نفخر‭ ‬بتقديم‭ ‬أكبر‭ ‬مبخر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬خشب‭ ‬الدردار‭ ‬الرائع‭ ‬والنحاس،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬رسميًا‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭. ‬يصل‭ ‬وزن‭ ‬هذه‭ ‬التحفة‭ ‬الهندسية‭ ‬الرائعة‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬كجم‭ ‬وعلى‭ ‬مساحة‭ ‬ارتفاع‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬أمتار‭. ‬تفضلوا‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإبداع‭ ‬الساحر،‭ ‬واستمتعوا‭ ‬بمجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬الخلابة‭ ‬والصفقات‭ ‬الحصرية‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بإطلاق‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أول‭ ‬معرض‭ ‬للعطور‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬النسخة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬وأرقى‭ ‬معرض‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.

‬يطرح‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬دور‭ ‬العطور‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية،‭ ‬حيث‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬العطور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬ويقدم‭ ‬المعرض‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬وأكثرها‭ ‬فخامة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬يُعد‭ ‬أول‭ ‬معرض‭ ‬للعطور‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬ويقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬المحدودة‭ ‬الإصدار‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬والعطور‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والعود،‭ ‬والبخور،‭ ‬والشموع‭. ‬يقدم‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬العطور‭ ‬الحصرية‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬المشهورين‭. ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬العارضين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مثل‭ ‬الحواج،‭ ‬وجوه،‭ ‬جنيد‭ ‬للعطور،‭ ‬الرصاصي‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬ماركات‭ ‬العطور‭ ‬الفاخرة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ستعرض‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬ومجموعاتها‭ ‬ذات‭ ‬الإصدار‭ ‬المحدود‭.‬