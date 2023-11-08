((معرض العطور العربية)) ينطلق الثلاثاء المقبل

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقام معرض العطور العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك بالتزامن مع معرض الجواهر العربية، والذي يضم باقة من المنتجات العربية والعالمية المميزة.
يقدم معرض العطور العربية الذي يجمع كبار صانعي العطور لعرض أحدث وأرقى العطور من جميع أنحاء العالم، مجموعة متنوعة من الانشطة التي تشمل:
. جناح التصوير التفاعلي، حيث يمكن للزوار التقاط الصور واستكشاف العائلات العطرية المختلفة.
. سيتم تقديم تجربة طهي فريدة واستثنائية تحت مسمى « The Scent Arabia Aromatic Indulgence » سيستضيفها الشيف لورنزو، رئيس الطهاة في مطعم Due Mari في منتجع وسبا جميرا خليج البحرين.
. منافذ بيع الأغذية والمشروبات والتي تشمل Pollen و the knot و Brewed .
. سيقدم الجناح التايلاندي العطور وزيوت الجسم والشموع وزيوت التدليك.
. يعرض أجمل للعطور المبخر الأكبر في العالم في معرض العطور العربية.
صرح السيد عابد أجمل، رئيس الأعمال في البحرين وقطر، والممثل للجيل الثالث من عائلة أجمل: «انضموا إلينا في معرض العطور العربية 2023 واستمتعوا بتجربة استثنائية! نفخر بتقديم أكبر مبخر في العالم، مصنوع من خشب الدردار الرائع والنحاس، وقد حقق رقمًا قياسيًا رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. يصل وزن هذه التحفة الهندسية الرائعة إلى 1000 كجم وعلى مساحة ارتفاع تبلغ 3 أمتار. تفضلوا بالانضمام إلينا في حفل الكشف عن هذا الإبداع الساحر، واستمتعوا بمجموعة رائعة من العطور الخلابة والصفقات الحصرية».
وتعليقًا على هذه المناسبة قال محمد إبراهيم، المدير العام في إنفورما ماركتس: «نحن سعداء للغاية بإطلاق معرض العطور العربية الذي يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة بالتزامن مع النسخة 31 من معرض الجواهر العربية وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط.
يطرح المعرض مجموعة من أشهر دور العطور العالمية والمحلية، حيث نهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من عشاق العطور في جميع أنحاء المنطقة. ويقدم المعرض أحدث المنتجات وأكثرها فخامة من جميع أنحاء العالم».
معرض العطور العربية يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة ويقدم مجموعة ضخمة من العطور المحدودة الإصدار لكل من الرجال والنساء، والعطور المتخصصة، والعود، والبخور، والشموع. يقدم معرض العطور العربية فرصة فريدة لاستكشاف العطور الحصرية الرائعة من العارضين المشهورين. وتشمل قائمة العارضين هذا العام مثل الحواج، وجوه، جنيد للعطور، الرصاصي والعديد من ماركات العطور الفاخرة الأخرى، ستعرض أحدث منتجاتها ومجموعاتها ذات الإصدار المحدود.
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