رئيس الشورى: المنظمات الأهلية تعزز قيم التكافل الإنساني عبر مبادراتها النبيلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالإسهامات الخيرية والاجتماعية التي تقدّمها الجمعيات والمنظمات الأهلية في مملكة البحرين، مؤكدًا أنَّ المبادرات النبيلة التي تُنفذها منظمات المجتمع المدني تُعزز قيم التكافل الإنساني، والتعاضد والتآلف المجتمعي، وترسّخ مبادئ العمل الخيري لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، أمس الدكتور حسن إبراهيم كمال الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية، والسيد سليم مصطفى بودبوس مدير تحرير مجلة الجمعية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ الجمعيات الخيرية والاجتماعية تؤدي أدورًا مشرّفة، وتتحمل مسؤوليات مجتمعية متعددة، انطلاقًا من الإرث الحضاري، والعادات والتقاليد الأصيلة التي نشأ عليها المجتمع البحريني، وما عُرف عن المجتمع من مبادراته وحبه لعمل الخير، والمشاركة السخية في البرامج الإنسانية والتطوعية المختلفة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على البرامج والأنشطة القيّمة التي تقوم بها جمعية البحرين الخيرية، وحرصها على التفاعل الإيجابي والمستمر مع مختلف المناسبات والفعاليات، والعمل على دعم ومساندة الأعمال الاجتماعية والإنسانية.
من جانبه، أعرب الدكتور حسن إبراهيم كمال، الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية، عن الشكر والثناء لرئيس مجلس الشورى لما يوليه من حرص واهتمام بدعم ومساندة المشاريع الخيرية والاجتماعية، مشيدًا بجهود مجلس الشورى في سن التشريعات والقوانين التي تعزز أداء وكفاءة الجمعيات الخيرية والاجتماعية، وتسهم في تعميق مسؤولياتها التي تضطلع بها في تنمية المجتمع وازدهاره.
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