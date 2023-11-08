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رئيس الشورى: المنظمات الأهلية تعزز قيم التكافل الإنساني عبر مبادراتها النبيلة

11/8/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بالإسهامات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬المبادرات‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تُنفذها‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬تُعزز‭ ‬قيم‭ ‬التكافل‭ ‬الإنساني،‭ ‬والتعاضد‭ ‬والتآلف‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وترسّخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬وشرائح‭ ‬المجتمع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية،‭ ‬والسيد‭ ‬سليم‭ ‬مصطفى‭ ‬بودبوس‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬الجمعية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬تؤدي‭ ‬أدورًا‭ ‬مشرّفة،‭ ‬وتتحمل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬مجتمعية‭ ‬متعددة،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الإرث‭ ‬الحضاري،‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬نشأ‭ ‬عليها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وما‭ ‬عُرف‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مبادراته‭ ‬وحبه‭ ‬لعمل‭ ‬الخير،‭ ‬والمشاركة‭ ‬السخية‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتطوعية‭ ‬المختلفة‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬القيّمة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمستمر‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية،‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وازدهاره‭.‬

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