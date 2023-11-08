خلال زيارته مركز خدمات البرمحافظ الجنوبية يشيد بالجاهزية الأمنية ونسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمخيمين

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- Akhbar Al Khaleej) قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة لمركز خدمات البر، وذلك للاطلاع على جاهزية المركز لاستقبال موسم البر 2023-2024، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمخيمين ومرتادي البر، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من ضباط الإدارات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وقد أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف الجهات المختصة وذلك بمناسبة بدء موسم البر لهذا العام والذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وتخصيص جائزة مالية أسبوعية لأفضل مخيم في موسم التخييم لهذا العام، وتنظيم الموسم الذي يبدأ في الفترة من 10 نوفمبر 2023 لغاية 29 فبراير 2024 وفق أفضل الخدمات المقدمة للمخيمين ومرتادي البر.
خلال الزيارة، اطلع سمو المحافظ على مركز خدمات البر والمرافق التي تم تجهيزها بالشكل الأمثل والذي يتماشى مع حجم الخدمات التي سيقدمها للمخيمين لتوفير سبل الأمن والسلامة، مشيداً سموه بالجاهزية التي تتمتع بها الجهات الأمنية والخدمية في التنسيق الأمني والشراكة المجتمعية لخدمة موسم البر لهذا العام لضمان موسم آمن ومنظم، بما يعكس حرص الجهات الأمنية كالإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية بالإضافة إلى الإدارة العامة للإسعاف الوطني وبلدية المنطقة الجنوبية، للتعاون الأمثل طوال الموسم.
كما اطلع سمو المحافظ على سير عملية التسجيل ومدى تفاعل المخيمين من خلال مبادرة (خيّم الإلكترونية) المتاحة عبر تطبيق (الجنوبية)، التي وفرت خدمة التسجيل والتعامل الإلكتروني بنسبة 100 % ، وذلك ضمن جهود المحافظة الجنوبية الاستثنائية في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التسجيل التي قدمت للمواطنين، حيث بلغ عدد المسجلين لهذا الموسم 3387 مخيما، وارتفاع ملحوظ بنسبة 25 % من إجمالي المخيمين.
كما وجه سمو محافظ المحافظة الجنوبية لجميع المخيمين ومرتادي البر بضرورة التقيد بالاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية الواجب اتباعها خلال الموسم، وتجدر الإشارة بالذكر الى ان المحافظة ترحب بكافة الاستفسارات والملاحظات عبر قنوات التواصل حول موسم البر 2023-2024م عبر البريد الإلكتروني campers@southern . gov . bh ، أو عبر رقم الهاتف 17750000، أو عن طريق المحادثة الفورية من خلال تطبيق (الجنوبية) ( Aljunobya )، أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
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