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خلال زيارته مركز خدمات البرمحافظ الجنوبية يشيد بالجاهزية الأمنية ونسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمخيمين

11/8/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بزيارة‭ ‬لمركز‭ ‬خدمات‭ ‬البر،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬المركز‭ ‬لاستقبال‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2023-2024،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر،‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬والذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وتخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬أسبوعية‭ ‬لأفضل‭ ‬مخيم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬لغاية‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر‭.‬

خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬البر‭ ‬والمرافق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬والذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬سيقدمها‭ ‬للمخيمين‭ ‬لتوفير‭ ‬سبل‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالجاهزية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لخدمة‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬لضمان‭ ‬موسم‭ ‬آمن‭ ‬ومنظم،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬كالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬للتعاون‭ ‬الأمثل‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬ومدى‭ ‬تفاعل‭ ‬المخيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ (‬خيّم‭ ‬الإلكترونية‭) ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬وفرت‭ ‬خدمة‭ ‬التسجيل‭ ‬والتعامل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬3387‭ ‬مخيما،‭ ‬وارتفاع‭ ‬ملحوظ‭ ‬بنسبة‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المخيمين‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لجميع‭ ‬المخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر‭ ‬بضرورة‭ ‬التقيد‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والبيئية‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬بالذكر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المحافظة‭ ‬ترحب‭ ‬بكافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬حول‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2023-2024م‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ campers@southern ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬17750000،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المحادثة‭ ‬الفورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) (‬ Aljunobya ‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭).‬

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