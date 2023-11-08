الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان كمبوديا بالعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى جلالة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة كمبوديا الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والتطور والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى جلالة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور هون مانيت رئيس وزراء مملكة كمبوديا.
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