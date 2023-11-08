Thursday, 09 November 2023 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان كمبوديا بالعيد الوطني

11/8/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬نوردوم‭ ‬سيهاموني‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬كمبوديا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكـرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬كمبوديا‭ ‬الصديق‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والنماء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬نوردوم‭ ‬سيهاموني‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬كمبوديا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكـرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬كمبوديا‭ ‬الصديق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الدكتور‭ ‬هون‭ ‬مانيت‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬مملكة‭ ‬كمبوديا‭.‬

MENAFN08112023000055011008ID1107397249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث