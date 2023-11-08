أمين عام ((الشورى)): تبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي بما يخدم العمل التشريعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكدت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكليات‭ ‬الحقوق‭ ‬والقانون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وذلك‭ ‬تفعيلًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والدراسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمجال‭ ‬القانوني،‭ ‬وبالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬ويجاري‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشارت‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تفعيل‭ ‬ومتابعة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تبرمها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية،‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬وعقد‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬للطلبة‭ ‬ولمنتسبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والمعرفي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬فخري‭ ‬الحديثي‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬بجامعة‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬وبرامج‭ ‬ثقافية‭ ‬واعدة‭ ‬للطلبة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬الجانبين‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتشريعي‭.‬