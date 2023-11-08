أمين عام ((الشورى)): تبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي بما يخدم العمل التشريعي

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور عمر فخري الحديثي عميد كلية الحقوق بجامعة المملكة وعدد مسؤولي الجامعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب العملي والدراسات العلمية والمناهج القانونية والمكتبة الرقمية.
وفي بداية اللقاء، أكدت الأمين العام لمجلس الشورى حرص الأمانة العامة على تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وكليات الحقوق والقانون بشكل خاص، وذلك تفعيلًا لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الداعية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف المؤسسات، بما يسهم في تبادل الخبرات والدراسات ذات العلاقة بالمجال القانوني، وبالشكل الذي يحقق نشر ثقافة العمل التشريعي لدى الشباب، ويجاري التطور الذي تشهده مسارات العملية الديمقراطية بمملكة البحرين.
وأشارت الأمين العام، خلال اللقاء بحضور رئيس وأعضاء لجنة تفعيل ومتابعة اتفاقيات التعاون التي تبرمها الأمانة العامة مع الجهات الخارجية، إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات المحلية بهدف تنظيم وعقد البرامج التدريبية، وورش العمل المشتركة للطلبة ولمنتسبي الأمانة العامة، إلى جانب التعاون العلمي والمعرفي.
من جانبه، أشاد الدكتور عمر فخري الحديثي عميد كلية الحقوق بجامعة المملكة، بما تقدمه الأمانة العامة لمجلس الشورى من فرص تدريبية وبرامج ثقافية واعدة للطلبة، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون مع مجلس الشورى بما يحقق المنفعة العامة والمصالح المشتركة، وبما يخدم الجانبين الأكاديمي والتشريعي.
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