فتح آفاق أوسع من التعاون بين معهد الإدارة العامة وجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن نهج مملكة البحرين في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، هو نهج ثابت ومتأصل في المجتمع البحريني.
جاء ذلك لدى استقبالها السفير الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا المفوض الدائم لبعثة جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في مملكة البحرين، ومندوب الجامعة الدائم لدى منظمة اليونسكو، حيث تم التباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى فتح آفاق أوسع من التعاون مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في المجالات التدريبية والاستشارية والبحثية ومجالات «الكوتشنج»، عبر تعزيز السلام المجتمعي، كعنصر فاعل في مبادرات ومشاريع وخطط المعهد، بما يسهم في إعداد وتطوير قيادات وطنية في القطاعين العام والخاص، قادرة على اتخاذ قرارات وصناعة سياسات وبناء خطط وطنية وفقًا لفضلى المنهجيات والممارسات التطبيقية التي يعد السلام أحد أبرز مكوناتها.
من جانبه أشاد السفير الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا المفوض الدائم لبعثة جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في مملكة البحرين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات دولية، وبما قدمته من مبادرات نوعية في مجال تعزيز السلام، وجعله عنصرًا رئيسياً في عملية تحقيق النهضة التنموية، متطلعاً لفتح مسارات أوسع من التعاون وبناء شراكة استراتيجية مع معهد الإدارة العامة لتوظيف السلام كعنصر أساسي في العملية التدريبية.
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