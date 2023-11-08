فتح آفاق أوسع من التعاون بين معهد الإدارة العامة وجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبالها‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬ديفيد‭ ‬فرنانديز‭ ‬بويانا‭ ‬المفوض‭ ‬الدائم‭ ‬لبعثة‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومندوب‭ ‬الجامعة‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية‭ ‬والبحثية‭ ‬ومجالات‭ ‬‮«‬الكوتشنج‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬المجتمعي،‭ ‬كعنصر‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬وخطط‭ ‬المعهد،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬قيادات‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬وصناعة‭ ‬سياسات‭ ‬وبناء‭ ‬خطط‭ ‬وطنية‭ ‬وفقًا‭ ‬لفضلى‭ ‬المنهجيات‭ ‬والممارسات‭ ‬التطبيقية‭ ‬التي‭ ‬يعد‭ ‬السلام‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مكوناتها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬ديفيد‭ ‬فرنانديز‭ ‬بويانا‭ ‬المفوض‭ ‬الدائم‭ ‬لبعثة‭ ‬جامعة‭ ‬السلام‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬دولية،‭ ‬وبما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام،‭ ‬وجعله‭ ‬عنصرًا‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحقيق‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية،‭ ‬متطلعاً‭ ‬لفتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬وبناء‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتوظيف‭ ‬السلام‭ ‬كعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التدريبية‭.‬