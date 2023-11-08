عشرات الشهداء في قصف عنيف على غزة وسط اشتباكات ميدانية ضارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬المتواصلة‭ ‬وسط‭ ‬اشتباكات‭ ‬ميدانية‭ ‬ضارية‭.‬‮

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واستمر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبحر‭ ‬والأرض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬حماس‭ ‬لـ«العربية‮»‬‭ ‬و‮«‬الحدث‮»‬‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتعتمد‭ ‬سياسة‭ ‬الأرض‭ ‬المحروقة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تلقي‭ ‬عشرات‭ ‬القنابل‭ ‬على‭ ‬مربعات‭ ‬سكنية‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

‭ ‬وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬بانتشال‭ ‬15‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮

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‭ ‬وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬انتشال‭ ‬10‭ ‬شهداء‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منزلين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشجاعية‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬ثلاثة‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬شارع‭ ‬العجارمة‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬17‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬سكني‭ ‬وسط‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬‮

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وبحسب‭ ‬المصادر‭ ‬فإن‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬مثل‭ ‬أحياء‭ ‬النصر‭ ‬والشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬والشجاعية‭ ‬ومخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬للاجئين‭ ‬شهدت‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬ومدفعية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مكثفة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬وصباح‭ ‬أمس‭. ‬‮

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وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬10 ‭,‬ 569‭ ‬فلسطينياً‭ ‬بينهم‭ ‬4324‭ ‬طفلاً‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬26 ‭,‬ 475‭. ‬وأشارت‭ ‬لـ2550‭ ‬بلاغاً‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬منهم‭ ‬1350‭ ‬طفلاً‭.‬‮

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‭ ‬وتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬حوالي‭ ‬2450‭ ‬آخرين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬1350‭ ‬طفلاً،‭ ‬وربما‭ ‬كانوا‭ ‬محاصرين‭ ‬أو‭ ‬ماتوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الإنقاذ‭ ‬أو‭ ‬التعافي‭.‬‮

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وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬192‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ومن‭ ‬بينهم،‭ ‬كان‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬عندما‭ ‬قُتلوا،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬أيضًا‭ ‬89‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأونروا،‭ ‬و18‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭.‬‮

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وردا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬واصلت‭ ‬الجماعات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلحة‭ ‬إطلاق‭ ‬القذائف‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭.‬‮

‬وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬استهداف‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قرب‭ ‬تجمع‭ ‬للآليات‭ ‬المتوغلة‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وتدمير‭ ‬15‭ ‬آلية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬قصف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالصواريخ‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد،‭ ‬قصف‭ ‬بلدات‭ ‬غوش‭ ‬دان‭ ‬وسديروت‭ ‬ومفلاسيم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬برشقات‭ ‬صاروخية‭.‬

وتدعو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬وقادة‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬لا‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬‮«‬توقف‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وتشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬جدد،‭ ‬الاثنين،‭ ‬مطالبته‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬يزداد‭ ‬إلحاحا‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬أضحى‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬للأطفال‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الكابوس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬أزمة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬لما‭ ‬يقاسيه‭ ‬مدنيون‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬رهيبة،‭ ‬خصوصا‭ ‬الأطفال‭.‬

‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬شمال‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬يزداد‭ ‬سوءًا،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬الاشتباكات‭ ‬المسلحة‭ ‬والقصف‭ ‬المكثف‭ ‬بينما‭ ‬يكافح‭ ‬الناس‭ ‬لتأمين‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬‮

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وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشئون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭) ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مخابز‭ ‬نشطة‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والمياه‭ ‬ودقيق‭ ‬القمح،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالكثيرين‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬شركاء‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السبعة‭ ‬الماضية‭.‬‮

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وتستمر‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬داخلياً،‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬فقط‭. ‬‮

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‭ ‬وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬تجري‭ ‬مستشفيات‭ ‬الشمال‭ ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬معقدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عمليات‭ ‬بتر‭ ‬الأطراف،‭ ‬دون‭ ‬تخدير،‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭.‬‮

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ونبه‭ ‬المكتب‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملاجئ‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬لأنها‭ ‬تواجه‭ ‬اكتظاظا‭ ‬شديدا؛‭ ‬وفي‭ ‬أحد‭ ‬الملاجئ،‭ ‬يضطر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬نازح‭ ‬إلى‭ ‬تقاسم‭ ‬مرحاض‭ ‬واحد‭.‬‮

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وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحجم‭ ‬اليومي‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬يلبي‭ ‬جزءًا‭ ‬صغيرًا‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الناس‭. ‬ولا‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جلبها‭ ‬سوى‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يظل‭ ‬الوقود‭ ‬الذي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭ ‬محظورًا‭.‬