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بحرينية بين قادة الفضاءتكريم المهندسة عائشة الحرم لنيلها جائزة ((20 قائدا تحت سن 35))

11/8/2023 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬مهندسة‭ ‬الفضاء‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬بمناسبة‭ ‬تكريمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للخبراء‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬إليها‭ ‬تهاني‭ ‬وتبريكات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬متمنيا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

حول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يوثق‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الحرم‭ ‬بكونها‭ ‬أول‭ ‬بحرينية‭ ‬والعربية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تحصد‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬20‭ ‬شابا‭ ‬قائدا‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬35‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬وذلك‭ ‬نظير‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬ان‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للشباب‭ ‬سيدي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬العسيري‭ ‬بمساهمات‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬أمر‭ ‬مستحق‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬لجهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬عالميًا،‭ ‬وأن‭ ‬مسيرتها‭ ‬الملهمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬مثال‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬افتخار‭ ‬الهيئة‭ ‬بكافة‭ ‬منتسبيها،‭ ‬وأن‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬حبلى‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬بدايةً‭ ‬أتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬ورئاستها‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬والإيمان‭ ‬الكبير‭ ‬بقدراتنا‭ ‬كشباب‭. ‬وإنني‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لكونه‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬نواح،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والمرأة‭. ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬سيزيدني‭ ‬إصراراً‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجادّ‭ ‬والعطاء‭ ‬والتفاني‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬كون‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‮»‬‭.‬

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