بحرينية بين قادة الفضاءتكريم المهندسة عائشة الحرم لنيلها جائزة ((20 قائدا تحت سن 35))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مهندسة الفضاء عائشة الحرم بمناسبة تكريمها من قبل الجمعية الدولية للخبراء والمحترفين في مجال الفضاء والأقمار الصناعية خلال الحفل الذي أُقيم في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقل إليها تهاني وتبريكات رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد في مسيرتها العلمية والعملية.
حول هذا الإنجاز، أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة «أن هذا التكريم يوثق الإنجاز الكبير الذي حققته الحرم بكونها أول بحرينية والعربية الوحيدة التي تحصد جائزة «20 شابا قائدا تحت سن 35» العالمية المرموقة، وذلك نظير تميزها في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية، وما قدمته من إسهامات بارزة في تطوير هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي».
وأضاف العسيري: «ان الإنجازات البحرينية في قطاع الفضاء في تزايد بما يعكس حرص الهيئة على تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ودعم مستمر من الداعم الأول للشباب سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى».
وقد أشاد العسيري بمساهمات المهندسة عائشة الحرم في رفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، مبينا ان حصولها على هذه الجائزة أمر مستحق بكل جدارة لجهودها الحثيثة في النهوض بعلوم الفضاء في مملكة البحرين ولتحقيق الريادة عالميًا، وأن مسيرتها الملهمة في قطاع الفضاء مثال يحتذى به بين الشباب، مؤكدا افتخار الهيئة بكافة منتسبيها، وأن الفترة المقبلة حبلى بالمزيد من الإنجازات بمشيئة الله.
من جانبها، صرحت المهندسة عائشة الحرم عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم قائلة: «بدايةً أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ورئاستها التنفيذية على الدعم اللامحدود والإيمان الكبير بقدراتنا كشباب. وإنني أشعر بالفخر بمناسبة هذا الإنجاز لكونه ساهم في إبراز اسم مملكة البحرين من عدة نواح، من أهمها التأكيد على التقدم العلمي والتقني في واحد من أهم علوم المستقبل، وتمكين الشباب والمرأة. وإن هذا التكريم سيزيدني إصراراً على مواصلة العمل الجادّ والعطاء والتفاني لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال الفضاء للتأكيد على كون البحرين دولة رائدة في هذا القطاع الحيوي».
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