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أطباء واستشاريون يحذرون من ارتفاع معدلات السمنة في البحرين

11/8/2023 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬


حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجراحين‭ ‬والاستشاريين‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬جراحات‭ ‬وعلاجات‭ ‬مرض‭ ‬السمنة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬نسبة‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬تجاوزت‭ ‬التوقعات‭ ‬المقررة‭ ‬حتى‭ ‬2030،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬36‭% ‬من‭ ‬السكان‭.‬

ذكر‭ ‬ذلك‭ ‬دكتور‭ ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬حول‭ ‬عمليات‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الطبي‭ ‬الحديث‭ ‬أقامها‭ ‬أقام‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬2‭.‬5‭% ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬مصابون‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تسجيلًا‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬معدلها‭ ‬15‭% ‬محليًا‭ ‬بينما‭ ‬المعدل‭ ‬العالمي‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬10‭% ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬13‭%.‬

وتطرقت‭ ‬الندوة‭ ‬إلى‭ ‬نسب‭ ‬المضاعفات‭ ‬الحاصلة‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬جراحات‭ ‬السمنة‭ ‬مثل‭ ‬التكميم‭ ‬وتحوير‭ ‬المسار‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬حدوث‭ ‬المضاعفات‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬تكون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1‭% ‬ويمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬عمليات‭ ‬آمنة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوّه‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬تعتبر‭ ‬آفة‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬لانتشارها‭ ‬وكثرة‭ ‬أضرارها‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬مرض‭ ‬السمنة‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬قلّة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأكل‭ ‬فوق‭ ‬الحاجة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬والهرمونات،‭ ‬والعادات‭ ‬الغذائية‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬وجود‭ ‬وفرة‭ ‬غذائية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معدلات‭ ‬السمنة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وحول‭ ‬مخاطر‭ ‬السمنة‭ ‬تحدث‭ ‬د‭. ‬ميرزا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬للسمنة‭ ‬مضار‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭: ‬الموت‭ ‬المفاجئ،‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬والبنكرياس،‭ ‬أمراض‭ ‬المفاصل،‭ ‬النقرس،‭ ‬الاختناق‭ ‬الليلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السرطانات‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬ونسـاء‭ ‬مصابات‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬السمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إصابتهم‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭.‬

وأضاف‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬امراضًا‭ ‬للجهاز‭ ‬التنفسي،‭ ‬وأمراضًا‭ ‬للقلب‭ ‬والشرايين،‭ ‬وحصى‭ ‬المرارة،‭ ‬والاصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الامراض‭ ‬والاضطرابات‭ ‬الهرمونية‭ ‬واضطرابات‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬الأكل‭ ‬المصنع‭ ‬المضرّ‭ ‬بالصحة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬أن‭ ‬تفعّل‭ ‬دورها‭ ‬التثقيفي‭ ‬للأطفال،‭ ‬وذلك‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬مضارها‭ ‬عليهم،‭ ‬وتطرّق‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬مكونات‭ ‬الطعام‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬الأطعمة‭ ‬وجودتها‭ ‬ونسب‭ ‬المواد‭ ‬الحافظة‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬إن‭ ‬الدور‭ ‬التثقيفي‭ ‬حول‭ ‬مشاكل‭ ‬السمنة‭ ‬ومضارّها‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬لما‭ ‬تلعبه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تثقيف‭ ‬الأطفال‭ ‬وتعليمهم‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الاقنـاع‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬العملية‭ ‬التثقيفية‭.‬

ومن‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬البدانة‭ ‬اتفق‭ ‬المتحدثون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬التوتر‭ ‬العصبي،‭ ‬والمواظبة‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفاكهة،‭ ‬والنوم‭ ‬لساعات‭ ‬كافية،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬الخاطئة،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭.‬

وحول‭ ‬علاجات‭ ‬السمنة‭ ‬تطرق‭ ‬الاستشاريون‭ ‬والجراحون‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات‭ ‬بإبر‭ ‬التنحيف‭ ‬والأدوية‭ ‬وإلى‭ ‬العلاجات‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬الرياضة‭ ‬والأكل‭ ‬الصحي،‭ ‬وآخرها‭ ‬كانت‭ ‬العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬مثل‭ ‬البالون‭ ‬الذكي‭ ‬وعمليات‭ ‬التكميم‭ ‬وتحوير‭ ‬مسار‭ ‬المعدة‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إبر‭ ‬التنحيف‭ ‬وخسارة‭ ‬الوزن‭ ‬تعدّ‭ ‬عاملا‭ ‬مسببا‭ ‬لزيادة‭ ‬الوزن‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدامها،‭ ‬لأن‭ ‬دورها‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬النمط‭ ‬الغذائي‭ ‬لمستخدمها‭ ‬حيث‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬والاستشاريون‭ ‬باعتبار‭ ‬هذا‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬مثل‭ ‬الوسيلة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬لكونها‭ ‬مؤقتة‭.‬

وحول‭ ‬الاجراء‭ ‬الجراحي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذه‭ ‬المختصون‭ ‬للمريض‭ ‬المصاب‭ ‬بالسمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬فإنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬الصحية‭ ‬وتاريخه‭ ‬مع‭ ‬ارتجاع‭ ‬المريء،‭ ‬ونوعية‭ ‬الأكل‭ ‬الذي‭ ‬يتناوله‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬المختصون‭ ‬بإجراء‭ ‬حزمة‭ ‬فحوصات‭ ‬قبل‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجراحة‭. ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬الساعاتي‭ ‬أن‭ ‬المصاب‭ ‬بالسمنة‭ ‬يختلف‭ ‬إجراؤه‭ ‬الجراحي‭ ‬بحسب‭ ‬عاداته‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬الذي‭ ‬يأكل‭ ‬بشراهة‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬المريض‭ ‬الذي‭ ‬يفضل‭ ‬أكل‭ ‬الحلويات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

ونوّه‭ ‬ميرزا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬الطبية‭ ‬للسمنة‭ ‬والبدانة‭ ‬المفرطة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الإبر‭ ‬والأدوية‭ ‬تعتبر‭ ‬علاجات‭ ‬مؤقتة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬وزن‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭% ‬وغايتها‭ ‬تزويد‭ ‬مستخدمها‭ ‬بالدافع‭ ‬لتغيير‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬السيئة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬يكسبون‭ ‬وزنًا‭ ‬زائدًا‭ ‬بعد‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬المؤقتة‭ ‬مثل‭ ‬البالون‭ ‬الذكي‭ ‬والإبر‭.‬

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