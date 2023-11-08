وزير الداخلية: الملك أكد موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬العمليات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وما‭ ‬يصاحب‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ترقب‭ ‬واستعداد‭ ‬أمني،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يدفعنا‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬الأمني‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الإسناد‭ ‬المتبادل‭ ‬لأغراض‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والمتغيرات‭ ‬الأمنية‭ ‬ومبادئ‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬تستوجب‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬واستشعارا‭ ‬لخطورة‭ ‬تنامي‭ ‬حالات‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وارتباطها‭ ‬بالجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬مجلسكم‭ ‬بمقترح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صياغة‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬لتكون‭ ‬أساسا‭ ‬لأي‭ ‬تشريعات‭ ‬مطلوبة‭ ‬تجاه‭ ‬ذلك،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬جديدة‭ ‬موحدة‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬الخليجية‭ ‬الموحدة‭ ‬ودراسة‭ ‬إنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لمسؤولي‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬واستكمال‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الأمير‭ ‬نايف‭ ‬للبحوث‭ ‬الأمنية‭.‬









ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط‭.‬





وقد‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: ‬يطيب‭ ‬لي،‭ ‬بداية،‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬لقيناه‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭. ‬كما‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬حفظهم‭ ‬الله‭ ‬ورعاهم،‭ ‬وحرصهم‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬وتوحيد‭ ‬المواقف‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬وتعظيم‭ ‬مساحات‭ ‬التوافق‭ ‬مهما‭ ‬تقلبت‭ ‬الظروف‭ ‬وتعاظمت،‭ ‬بما‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬مشتركة‭ ‬وركائز‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬واللغة‭ ‬والدم‭ ‬والقربى‭ ‬والأرض‭ ‬والإنسان‭. ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاعل‭ ‬الظروف‭ ‬من‭ ‬حولنا‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بالتشكيك‭ ‬بمواقفنا‭ ‬أو‭ ‬العبث‭ ‬بأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬أوطاننا‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والذي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشاملة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬لها‭. ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم‭.. ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬العمليات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة،‭ ‬وما‭ ‬يصاحب‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ترقب‭ ‬واستعداد‭ ‬أمني،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يدفعنا‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬الأمني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الاسناد‭ ‬المتبادل‭ ‬لأغراض‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬والمتغيرات‭ ‬الأمنية‭ ‬ومبادئ‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬تستوجب‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭. ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬واستشعارا‭ ‬لخطورة‭ ‬تنامي‭ ‬حالات‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬سلبية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وارتباطها‭ ‬بالجريمة‭ ‬المنظمة،‭ ‬فقد‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬مجلسكم‭ ‬الموقر‭ ‬بمقترح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صياغة‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬لتكون‭ ‬أساسا‭ ‬لأي‭ ‬تشريعات‭ ‬مطلوبة‭ ‬تجاه‭ ‬ذلك،‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬جديدة‭ ‬موحدة‭. ‬وفي‭ ‬الختام‭.. ‬يطيب‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بنتائج‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المعنية‭ ‬والجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬متمنياً‭ ‬لاجتماعنا،‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لإنجاح‭ ‬مسيرتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭. ‬والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأمنية‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬اللجان‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭.‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬الخليجية‭ ‬الموحدة‭ ‬ودراسة‭ ‬إنشاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لمسؤولي‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬واستكمال‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الأمير‭ ‬نايف‭ ‬للبحوث‭ ‬الأمنية‭.‬

رافق‭ ‬الوزير،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭.‬