((الإسكان)) تبرم مع ((بوابة دلمون)) عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬صرحت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬بأن‭ ‬خطوة‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بترسية‭ ‬مزايدة‭ ‬المشروع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬ببناء‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بإجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ23‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وبمساحات‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المطور‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تشييد‭ ‬الوحدات‭ ‬بتسويقها‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬98‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موقع‭ ‬المشروع‭ ‬تتوافر‭ ‬به‭ ‬كافة‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الإنجاز‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬للخطة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬المرحلة‭ ‬التجريبية‭ ‬للبرنامج‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬132‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‭ ‬الإسكاني‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬نجاحاً‭ ‬وإقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين،‭ ‬بعد‭ ‬حجز‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬93‭% ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬المشروع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انعقاد‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيعقبه‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تعكف‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الإعداد‭ ‬لإطلاق‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬وتنفيذ‭ ‬8‭ ‬مشاريع‭ ‬إضافية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬المقررة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج،‭ ‬يتم‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تمتاز‭ ‬بالجودة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مواصفات‭ ‬البناء،‭ ‬واستخدام‭ ‬نماذج‭ ‬تصاميم‭ ‬بناء‭ ‬عصرية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ثمن‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بوابة‭ ‬دلمون‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنفيذ‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬باكورة‭ ‬تعاون‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بأهداف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬للشراكة‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوفير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثاني‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬تجربة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‭ ‬الإسكاني‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإسكانية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للمواطنين‭.‬