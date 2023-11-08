((الإسكان)) تبرم مع ((بوابة دلمون)) عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة «بوابة دلمون العقارية» عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقع الاتفاقية كل من آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله علي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة دلمون، بحضور المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وقد صرحت آمنة بنت أحمد الرميحي بأن خطوة إبرام عقود اتفاقية تنفيذ مشروع مدينة سلمان تأتي بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترسية مزايدة المشروع، مشيرة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة التطوير العقاري ببناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بإجمالي مساحة تقدر بـ23 ألف متر مربع، وبمساحات للوحدات السكنية تبدأ من 220 متراً مربعاً، على أن يقوم المطور بعد الانتهاء من تشييد الوحدات بتسويقها للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، على ألا تتجاوز أسعار الوحدات 98 ألف دينار، منوهة إلى أن موقع المشروع تتوافر به كافة خدمات البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في سرعة الإنجاز.
وقالت الوزيرة إن تنفيذ مشروع مدينة سلمان يمثل بداية للخطة الرئيسية لتنفيذ المزيد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج، وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية للبرنامج التي تضمنت تنفيذ مشروع 132 وحدة سكنية في مشروع «سهيل الإسكاني»، وهو المشروع الذي لاقى نجاحاً وإقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، بعد حجز ما نسبته 93% من وحدات المشروع خلال فترة انعقاد معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثانية.
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع سيعقبه إطلاق عدد من المشاريع الأخرى المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في المدن الإسكانية وعدد من المناطق في محافظات المملكة، حيث تعكف الوزارة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع آخر في مدينة خليفة، فضلاً عن الإعداد لإطلاق المشاريع الأخرى المدرجة في خطة تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في البرنامج وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال عامي 2023-2024.
وأكدت الوزيرة الرميحي أن تطوير مشروع مدينة سلمان، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المقررة ضمن البرنامج، يتم وفق معايير واشتراطات تضمن تقديم وحدات سكنية تمتاز بالجودة من حيث مواصفات البناء، واستخدام نماذج تصاميم بناء عصرية.
من جهته، ثمن عبدالله علي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة دلمون إبرام اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، وهو المشروع الذي يمثل باكورة تعاون الشركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيداً بأهداف هذا البرنامج الذي يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وقال رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستحرص على تنفيذ مشروع مدينة سلمان وفق أفضل معايير الجودة، ليصبح ثاني التجارب الناجحة المتحققة في البرنامج بعد نجاح تجربة مشروع «سهيل الإسكاني»، مؤكداً أن مثل تلك البرامج والمبادرات الإسكانية تسهم في سرعة توفير السكن الملائم للمواطنين.
MENAFN08112023000055011008ID1107397241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.