وزارة الإعلام تشارك في القمة العالمية للبث الصوتي الرقمي 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الإعلام المهندس عبدالله أحمد البلوشي اليوم الأربعاء كمتحدث رئيسي في "القمة العالمية للبث الصوتي الرقمي 2023" المنعقدة بمدينة ميونيخ في الجمهورية الألمـانـية الاتحاديـة، حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في تدشين خاصية البث الرقمي الإذاعي في مبنى الاستوديوهات الخاصة وتفعيل خاصية البث الرقمي DAB+، وذلك انطلاقًا من اهتمام وزارة الإعلام وحرصها على تطوير البث الرقمي الإذاعي مواكبة للتطورات المتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

وجاءت المشاركة عبر التسجيل المرئي وبدعوة من المنظمة العالمية. ًWorldDAB، حيث قام الوكيل المساعد للشؤون الفنية بنقل مبادرة وزارة الإعلام بمملكة البحرين في تفعيل البث الرقمي الإذاعي DAB+ والخطط المستقبلية مع الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة وأجهزة الاستقبال والتنويه لضرورة إضافة النص باللغة العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبـرات والمعرفـة ومساعدة البلدان على اعتماد وتنفيذ البث الرقمي الإذاعي بنجاح، إلى جانب تسليط الضوء على الأهمية المستمرة للبث الإذاعي وإظـهار التقدم الـذي يحرزه البـث الرقمي الإذاعي في الأسوق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عرض الفوائـد التجارية والاقتصادية من استخدام البث الأرضي الرقمي الإذاعي.

وقد حضر الحدث أكـثر من 500 مدير تنفيذي من جميع أنحاء العالم يمثلون منظومات البث الرقمي الإذاعي بما في ذلك صانعي السياسات والمنظمين ومشغلي الشبكـات والمذيعيـن وصانـعـي السيارات ومصنعـي أجهـزة الاستقبال.