وزارة الإعلام تشارك في القمة العالمية للبث الصوتي الرقمي 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الإعلام المهندس عبدالله أحمد البلوشي اليوم الأربعاء كمتحدث رئيسي في "القمة العالمية للبث الصوتي الرقمي 2023" المنعقدة بمدينة ميونيخ في الجمهورية الألمـانـية الاتحاديـة، حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في تدشين خاصية البث الرقمي الإذاعي في مبنى الاستوديوهات الخاصة وتفعيل خاصية البث الرقمي DAB+، وذلك انطلاقًا من اهتمام وزارة الإعلام وحرصها على تطوير البث الرقمي الإذاعي مواكبة للتطورات المتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام.
وجاءت المشاركة عبر التسجيل المرئي وبدعوة من المنظمة العالمية. ًWorldDAB، حيث قام الوكيل المساعد للشؤون الفنية بنقل مبادرة وزارة الإعلام بمملكة البحرين في تفعيل البث الرقمي الإذاعي DAB+ والخطط المستقبلية مع الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة وأجهزة الاستقبال والتنويه لضرورة إضافة النص باللغة العربية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبـرات والمعرفـة ومساعدة البلدان على اعتماد وتنفيذ البث الرقمي الإذاعي بنجاح، إلى جانب تسليط الضوء على الأهمية المستمرة للبث الإذاعي وإظـهار التقدم الـذي يحرزه البـث الرقمي الإذاعي في الأسوق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عرض الفوائـد التجارية والاقتصادية من استخدام البث الأرضي الرقمي الإذاعي.
وقد حضر الحدث أكـثر من 500 مدير تنفيذي من جميع أنحاء العالم يمثلون منظومات البث الرقمي الإذاعي بما في ذلك صانعي السياسات والمنظمين ومشغلي الشبكـات والمذيعيـن وصانـعـي السيارات ومصنعـي أجهـزة الاستقبال.
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