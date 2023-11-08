نادي خريجي الأردنية يندد بالمجازر الوحشية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نادي خريجي الجامعة الأردنية عن وقوفه خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة أهلنا في فلسطين، ووقف معاناتهم في غزة.



واستشهد النادي في بيان له اليوم الأربعاء، بقول جلالته: "بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".



واستنكر النادي، كل ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وحشية ظالمة، وانتهاكات حاقدة، وممارسات كريهة، تجاوزت كل القرارات الدولية، والأعراف المستقرة، التي استمرت منذ احتلال فلسطين وما قبله إلى يومنا هذا.



وأشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية من مذبحة دير ياسين، ومذبحة كفر قاسم، وصولا إلى مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وإلى هدم وتدمير الأبراج السكنية، والمنازل، والبيوت، والمساجد، والكنائس على رؤوس ساكنيها والمقيمين فيها، والحصار الظالم غير المسبوق.



وندد النادي بحرب الإبادة التي يقودها الكيان المحتل ضد أهالي غزة الذين يدافعون عن أرضهم بدمائهم الطاهرة الزكية التي افتدوها بأكثر من 10 آلاف شهيد وحوالي 25 ألف جريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حرب إبادة بربرية لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلاً.



وأكد مواصلة الأردن "خط الدفاع الأول عن فلسطين والأقرب بالجغرافيا والتاريخ ووحدة المصير"، الدفاع عن غزة وفلسطين بكل ما أوتي من أوراق ضغط وإمكانيات، حيث تثبت الوقائع بأن الموقف الأردني الرسمي و الشعبي هو الأكثر تقدما والأكثر فاعلية وتأثيرا على المجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية، والمطالبة المستمرة بالوقف الفوري للحرب الإجرامية، وإرسال المعونات لأهلنا في غزة، مشيرا إلى أن الموقف الأردني المتقدم والأكثر صلابة تجاه الدفاع عن غزة وفلسطين.



ودعا النادي، أحرار العالم إلى وقفة صادقة مع النفس، للعمل بكل وسيلة من أجل وقف الاحتلال لحربها على غزة، والوقوف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم لاستعادة وطنه، وتحرير أرضه ومقدساته، واسترداد حقوقه.



ووجه دعوته إلى خريجي الجامعة الأردنية للتبرع للهيئة الخيرية الهاشمية، إنقاذاً ودعماً ومساندةً لأهلنا في فلسطين.