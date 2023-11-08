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19 شهيدا في مجزرة جديدة بمخيم جباليا

11/8/2023 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


يأتي ذلك بعد ساعات من مجازر اقترفها الاحتلال في كل من جباليا ومخيم النصيرات (وسط القطاع) وفي حي الشجاعية بمدينة غزة.

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