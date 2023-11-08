الأميركيون منقسمون بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة أسوشيتد برس انقساما بين الأميركيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ذهبت بعيدا في الرد على حركة حماس.



وبينت النتائج أن 40% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحدود في ردها على حماس.



وبحسب النتائج، فإن 38% من العينة قالوا إن رد إسرائيل على حماس كان صحيحا.