الأميركيون منقسمون بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة أسوشيتد برس انقساما بين الأميركيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ذهبت بعيدا في الرد على حركة حماس.
وبينت النتائج أن 40% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحدود في ردها على حماس.
وبحسب النتائج، فإن 38% من العينة قالوا إن رد إسرائيل على حماس كان صحيحا.
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