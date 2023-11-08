الصفدي: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، أن كل طروحات القفز فوق القضية الفلسطينية "عدمية وعبثية ولا قيمة لها"، مشيرا إلى أن الأردن لن يسمح بحل هذه القضية على حساب المملكة.



وتحدث الصفدي خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني، عن تقديم الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله، "رواية مضادة لتلك الإسرائيلية التي سعت إلى تبرير الحرب على غزة وكأنها عمل يستهدف الدفاع عن النفس".



وقال إن "الرواية الأردنية هي أن ما يجري لا يمكن تبريره بكونه دفاعا عن النفس، هو حرب تقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ، تحيل غزة إلى خراب، ولن تحقق أمنا لإسرائيل ولن تحقق سلاما في المنطقة". وأشار إلى أنه "كان لا بد من تقديم هذه المحاججة الأردنية التي تعكس الموقف الفلسطيني ومنسجما تماما مع الموقف العربي".



ولفت النظر إلى "تغير واضح في الموقف الدولي الذي كان في البداية داعما بشكل مطلق لإسرائيل بعد عملية السابع من الشهر الماضي".



الصفدي قال إن العالم بدأ يدرك بعد شهر من الكارثة التي تجري في غزة "ليس فقط كارثية ما تقوم به إسرائيل من حرب وقتل للأبرياء لكن من أن إسرائيل تدفع المنطقة كلها باتجاه المزيد من التأزيم والصراع".



وأكد أنه "لا حل ولا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بحل القضية الأساس وهي القضية الفلسطينية، وأن كل طروحات القفز فوق القضية الفلسطينية طروحات عدمية عبثية، أثبتت الحرب بوجع وبألم كبير وبخسارة كبيرة، بأنها طروحات لا قيمة لها".



"هنالك إدراك أكبر للحاجة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة" وفق الصفدي الذي قال إن "ما دخل إلى غزة لا يكفي بأي حال من الأحوال" التي كان يدخلها نحو 500 شاحنة"، لكن "ما دخل إلى غزة منذ 21 من الشهر الماضي حتى الآن لم يتجاوز 625 شاحنة أي أن "الحاجة ما تزال كبيرة، والكارثة الإنسانية ما تزال كبيرة".



الصفدي أوضح أنه "ما يزال أمامنا عمل كبير، إسرائيل مستمرة في حربها، ونحن مستمرون في جهود لا تنقطع يقودها جلالة الملك من أجل أن نوقظ العالم من خطورة ما تقوم به إسرائيل".



وقال إن أولوية الأردن واضحة "أن نوقف هذه الحرب والوصول إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وإدخال ما يكفي من المساعدات إلى غزة وهذا جهد يعمل الأردن بالتنسيق مع الأشقاء في الدول العربية والمجتمع الدولي من أجله".



وذكر الصفدي "إذا أراد العالم أن يحول دون تكرار ما يجري من كارثة فالطريقة واضحة وهي حل سياسي شامل على أساس حل الدولتين يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".



وقال الصفدي إن الأردن يؤكد "ضرورة التزام القانون الدولي الذي يجرم حرمان أهل غزة من الغذاء والدواء ويحرم استهداف المستشفيات ويحرم العقاب الجماعي الذي تشهده غزة".



لكنه أشار إلى أن إسرائيل ترفض أن تستمع إلى صوت العالم الذي عبرت عنه الجمعية العامة بدعم ثلثي الأعضاء الذي يقول أوقفوا هذه الحرب، إلا أن جهد الأردن مستمر.



وأوضح: "نحن في الأردن كنا وسنبقى الأقرب إلى فلسطين وإلى أهلنا، وجلالة الملك يكرس كل إمكانات المملكة من أجل نصرة أشقائنا، ووقف هذه الحرب وأيضا الذهاب باتجاه مستقبل يسوده الحق تلبّى فيه حقوق الشعب الفلسطيني فيكون مستقبل سلام للجميع".



الصفدي لفت النظر إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة لا يدعمه العالم، مشيرا إلى أن الدول تقرّ بأن هذا أمر لا يمكن أن يكون خيارا أمام إسرائيل. وقال إن التهجير "خرق للقانون الدولي وهو محاولة لترحيل الأزمة التي أوجدها ويفاقمها ويبقيها الاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه إلى دول الجوار".



وقال إن الأردن "لن يسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب المملكة ولا على حساب حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بحرية وكرامة على تراب وطنه".