ذكرى تفجيرات عمَّان الـ 18 تُصادف غدًا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصادف يوم غد الخميس 9 تشرين الثاني ذكرى تفجيرات عمَّان والتي استهدفت ثلاثة فنادق بمناطق مختلفة من العاصمة وراح ضحيتها 56 شهيدًا وإصابة أكثر من 115.



ويتذكر الأردنيون هذا اليوم وما زالوا على العهد في نبذ العنف والتطرف، وملتزمون بما جاء برسالة عمَّان والتي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ودعت إلى مكارم الأخلاق والسلام وقبول الآخر ورفض الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله.



وأشار خبراء في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الأردن ومنذ تأسيسه هو وطن سلام ومملكة إنسانية ومتنوع الثقافات ويسود القانون في كل مفاصله وهذا ما حرصت عليه القيادة الهاشمية طيلة أكثر من مئة عام.



مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد، أشار إلى أن تفجيرات عمَّان جاءت في يوم 9 من شهر تشرين الثاني عام 2005 وحركت كل مشاعر العالم وقادته السياسيين والعسكريين، وأسفرت عن استشهاد 56 مواطناً، وإصابة ما يزيد على 115 آخرين.



وبين أنَّ التفجيرات أدانتها شعوب العالم وقادته وأكدوا ضرورة الوقوف في وجه الإرهاب ومحاربته بكل الطرق والأساليب والوسائل، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1337) عام 2005م والقاضي بمكافحة الإرهاب، وقد تلا ذلك إجراءات أردنية مشددة لمواجهة الإرهاب بكل قوة والقضاء علية في أي مكان وزمان، وصدرت الإرادة الملكية السامية في عام 2006 بالمصادقة على قانون منع الإرهاب، والوقوف في وجهه ومحاربته على كل الصعد.



بدوره، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن موقف الأردن من مكافحة الإرهاب ينطلق من فهمه للإسلام الوسطي وحرصه على عدم المس بصورة ديننا الحنيف بسبب استغلال سياسي أو فهم مشوه للنصوص الشرعية، وكان الأردن واضحا منذ عقود في الإعلان عن موقفه والمشاركة في أي جهد دولي أو إقليمي في محاربة الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره .



والحرب على الإرهاب والتطرف من وجهة نظر الأردن شاملة أي أمنية وعسكرية وفكرية، وهذا الشمول هو القادر على التصدي الحقيقي للإرهاب، وهذا النهج الأردني جعله هدفا للتنظيمات المتطرفة، فكانت تفجيرات عمان التي ذهب ضحيتها شهداء وجرحى من الأبرياء وكانت أيضا محاولات أخرى لهذه التنظيمات في مرحلة داعش وقبلها القاعدة، بحسب المعايطة.



وأكد وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني، أن الأردن كان وسيبقى في طليعة محاربة الإرهاب خاصة ذلك الذي يرتكب باسم الإسلام الحنيف لان المسلمين أولى ان يدافعوا عن دينهم ويظهروا ما فيه من سماحة واعتدال ووسطية.



وبين النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة أنَّ للجهود الملكية الدور الأكبر في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال العديد من الرسائل والتحذيرات التي طالما نبه اليها جلالة الملك في اكثر من مناسبة، عندما طالب بتحرك دولي للتعاطي المسؤول معها في ظل استفحالها وتمددها متجاوزة حدود المنطقة وجغرافيتها.



ولفت إلى أنه دائما ما يؤكد جلالته على ضرورة التعاون والتنسيق ووضع استراتيجية تشاركية عالمية لمواجهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن هذه الآفة الخطيرة من خلال منهج فكري مستنير يستند إلى قيم إنسانية نبيلة أساسها التسامح والتعايش والعدل والتراحم، والتعامل مع القضايا الأساسية المرتبطة بالتنمية والحكم الرشيد والشباب والتعليم.



ويقول المتخصص في علم اجتماع الجريمة الدكتور مراد عبدالله المواجدة أنَّ الإرهاب ليس له تعريف متفق عليه دوليًّا، بل هناك توافق عالمي على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة أفعال إرهابية، وتشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب أشكال منها استهداف المدنيين واستخدام العنف.



وأضاف، أن على الأسرة اتخاذ إجراءات وقائية للتخلص من دوافع الإرهاب تبدأ من الأسرة حيث التنشئة السليمة البعيدة عن التطرف الفكري من قِبل الأبوين، وكذلك القطاع التربوي له الدور الأكبر من خلال الاعتدال والوسطية في توصيل المعلومات للطالب، والحرص على ان تكون هناك حصص إضافية بالإضافة الى الكتب المنهجية لحث الطالب على الاعتدال والوسطية في التفكير، فضلا عن استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب بالدورات وورشات العمل التي تؤهلهم إلى سوق العمل.