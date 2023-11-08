جيش الاحتلال يعلن عن حصيلة محدثة للقتلى والمحتجزين
التاريخ
11/8/2023 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
وأضاف في إيجاز صحفي بتل أبيب أن عدد "الرهائن" لدى المقاومة في قطاع غزة لغاية اليوم هو 239.
وأكد أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة.
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