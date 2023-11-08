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جيش الاحتلال يعلن عن حصيلة محدثة للقتلى والمحتجزين

11/8/2023 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
وأضاف في إيجاز صحفي بتل أبيب أن عدد "الرهائن" لدى المقاومة في قطاع غزة لغاية اليوم هو 239.


وأكد أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة.

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