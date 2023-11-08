توقع إنتاج 13958 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في الزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت مديرة مديرية زراعة الزرقاء المهندسة إبتهاج الكساسبة أن يصل إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون الى ما يقارب 13958 طنا للموسم الحالي .



وقالت الكساسبة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن نحو 9073 طنا من الثمار سيخصص للعصير فيما سيخصص نحو 4885 طنا للكبيس.



وبينت أن المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في المحافظة تبلغ 60023 دونما، وتبلغ أعلى نسبة إنتاج لثمار الزيتون في منطقة الأزرق، حيث تقدر نسبة الإنتاج فيها بنحو 9120 طنا، تليها منطقة الظليل بنسبة إنتاج تقدر بنحو 2354 طنا.



وتوقعت الكساسبة إنتاج نحو 1166 طنا في لواء الهاشمية، وفي منطقة العالوك نحو 626 طنا، وفي بيرين 377 طنا، إضافة إلى نحو 169 طنا في قصبة الزرقاء، و 144 طنا في الرصيفة.