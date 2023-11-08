سي إن إن: تصاعد الغضب داخل إدارة بايدن بسبب استمرار الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن القلق والغضب تصاعد في أركان إدارة بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها بغزة.
وأضافت الـ سي إن إن أنه لدى بعض المسؤولين الأميركيين ذهول جراء صور متواصلة للشهداء المدنيين الفلسطينيين في غزة.
ونوهت أن مسؤولون أميركيون رفيعون يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها.
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