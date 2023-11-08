سي إن إن: تصاعد الغضب داخل إدارة بايدن بسبب استمرار الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أن القلق والغضب تصاعد في أركان إدارة بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها بغزة.



وأضافت الـ سي إن إن أنه لدى بعض المسؤولين الأميركيين ذهول جراء صور متواصلة للشهداء المدنيين الفلسطينيين في غزة.



ونوهت أن مسؤولون أميركيون رفيعون يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها.

