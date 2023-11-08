نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن

نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن
التاريخ
11/8/2023 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح "الرهائن".
يأتي تصريح نتنياهو بينما تتواتر الأنباء عن مفاوضات جارية لإرساء هدنة ليومين أو 3 أيام من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
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