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نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن

11/8/2023 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح "الرهائن".


يأتي تصريح نتنياهو بينما تتواتر الأنباء عن مفاوضات جارية لإرساء هدنة ليومين أو 3 أيام من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

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