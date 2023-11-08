البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، أنّ بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة بعد الحرب ليس هو الحل لإنهاء الصراع على المدى الطويل.
وقال البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين إنه لن يدعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة.
وبين أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن مستقبلهم، ويكون لهم الصوت الحاسم في ذلك، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ليست على اتصال بحماس ولكن شركاءها يقومون بذلك، وهم يساعدونها كثيرا بالأمر.
وأشار إلى أنه لا توجد خطط لنشر قوات أميركية للقتال في المعركة الحالية في غزة، ولا يوجد أي تغيير لسياسات البيت الأبيض تجاه الجولان (السوري المحتل)، ويعتقد أن لدى إسرائيل احتياجات أمنية هناك.
MENAFN08112023000208011052ID1107396650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.