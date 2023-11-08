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البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

11/8/2023 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، أنّ بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة بعد الحرب ليس هو الحل لإنهاء الصراع على المدى الطويل.
وقال البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين إنه لن يدعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة.
وبين أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن مستقبلهم، ويكون لهم الصوت الحاسم في ذلك، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ليست على اتصال بحماس ولكن شركاءها يقومون بذلك، وهم يساعدونها كثيرا بالأمر.
وأشار إلى أنه لا توجد خطط لنشر قوات أميركية للقتال في المعركة الحالية في غزة، ولا يوجد أي تغيير لسياسات البيت الأبيض تجاه الجولان (السوري المحتل)، ويعتقد أن لدى إسرائيل احتياجات أمنية هناك.




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