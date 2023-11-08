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أردوغان يدعو العالم لاتخاذ خطوات فعّالة من أجل كبح إسرائيل

11/8/2023 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على العالم أن ينادي بصوت أعلى من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى اتخاذ "خطوات فعّالة" من أجل كبح إسرائيل.


وجاءت تصريحات أردوغان خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في العاصمة طشقند، حيث وصل إلى هناك للمشاركة في القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادي.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي: "تم خلال اللقاء بحث الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تطوير التعاون الثنائي بين أوزبكستان وتركيا، والمشاكل الإقليمية والعالمية الراهنة، والوضع الذي تشكله الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين".
وقال الرئيس أردوغان خلال اللقاء إنه "يجب على العالم أن يرفع صوته بشكل أكبر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة" وأنه "يجب اتخاذ خطوات فعّالة لوقف إسرائيل".


وأضاف البيان: "أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه للزيادة في حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوزبكستان مع كل عام، وشدّد على أهمية تعزيز المشاريع الجديدة في مجال التعاون الصناعي، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتعدين والغذاء والمنسوجات وغيرها من القطاعات".

RT

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