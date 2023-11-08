فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (اربد وجرش وعجلون ) غداً الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة اربد مناطق: حي الأبرار وشوارع عمر التلساني وقريش والعباس والملك فيصل والتي سيكون فيها الفصل من 3:30 عصرا ولغاية 8:30 مساءً .



وفي لواء الرمثا سيشمل الفصل مناطق: الحي الشرقي طريق الحدود ، وطريق الجمرك من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصراً .



وأضافت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش منطقتي بليلا ومدخل كفر خل الشرقي من من 9 صباحا ولغاية 3 عصرا، فيما سيكون بمحافظة عجلون ضمن منطقتي اوصرة والرهوة من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.