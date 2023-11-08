فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (اربد وجرش وعجلون ) غداً الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة اربد مناطق: حي الأبرار وشوارع عمر التلساني وقريش والعباس والملك فيصل والتي سيكون فيها الفصل من 3:30 عصرا ولغاية 8:30 مساءً .
وفي لواء الرمثا سيشمل الفصل مناطق: الحي الشرقي طريق الحدود ، وطريق الجمرك من 9:30 صباحا ولغاية 3 عصراً .
وأضافت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة جرش منطقتي بليلا ومدخل كفر خل الشرقي من من 9 صباحا ولغاية 3 عصرا، فيما سيكون بمحافظة عجلون ضمن منطقتي اوصرة والرهوة من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
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