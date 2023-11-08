الحنيطي يلتقي مستشار شؤون الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأربعاء، مستشار شؤون الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق مارتن سامبسون، والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز العلاقات العسكرية وأطر التنسيق المشترك بين الجانبين، إضافةً إلى آخر التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي.



كما بحث الطرفان مجالات التعاون العسكري بين الجيشين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لمواجهة التحديات والتهديدات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز التعاون الدفاعي وزيادة مستويات التنسيق الأمني والعسكري.