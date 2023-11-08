انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا

انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا
التاريخ
11/8/2023 3:12:22 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة 8-11-2023 وفا- أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تمكنها من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا.
وقالت مصادر محلية "، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة قصف استهدفها قبل عدة أيام، قرب مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
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