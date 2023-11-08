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انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا

11/8/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة 8-11-2023 وفا- أعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تمكنها من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا.
وقالت مصادر محلية "، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة قصف استهدفها قبل عدة أيام، قرب مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

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