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المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق: قصف المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب

11/8/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN/أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القصف واسع النطاق والممنهج
للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن "الهجمات الإسرائيلية" منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا من أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
واعتبر أن "تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها -مثل مدينة غزة- غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب".
وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، شكل "انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني".
وبحسب راجاغوبال فإن "الشقق السكنية ليست أهدافا عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافا عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافا عسكرية".

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