المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق: قصف المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القصف واسع النطاق والممنهج
للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن "الهجمات الإسرائيلية" منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا من أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
واعتبر أن "تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها -مثل مدينة غزة- غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب".
وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، شكل "انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني".
وبحسب راجاغوبال فإن "الشقق السكنية ليست أهدافا عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافا عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافا عسكرية".
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