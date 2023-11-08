الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدتي يعبد وجبع جنوب جنين
التاريخ
11/8/2023 3:12:21 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدتي يعبد وجبع جنوب جنين .
وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي محمد سالم عمارنة من بلدة يعبد، والشقيقين أسامة وسليم أحمد سلاطنة من جبع، بعد أن توجها إلى معسكر سالم غرب جنين، بناء على استدعاء قوات الاحتلال لهما لمقابلة مخابراته .
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