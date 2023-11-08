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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدتي يعبد وجبع جنوب جنين

11/8/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدتي يعبد وجبع جنوب جنين .

وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي محمد سالم عمارنة من بلدة يعبد، والشقيقين أسامة وسليم أحمد سلاطنة من جبع، بعد أن توجها إلى معسكر سالم غرب جنين، بناء على استدعاء قوات الاحتلال لهما لمقابلة مخابراته .

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