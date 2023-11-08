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إصابة شقيقين في اعتداء للمستعمرين في بروقين

11/8/2023 3:12:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شقيقان بجروح ورضوض جراء اعتداء المستعمرين عليهما أثناء قطف الزيتون في أرضهما ببلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد المواطن بشار رفيق عبد الرحمن: بأن مجموعة من مستعمرين مستعمرة "بروخين" هاجمت بالحجارة والعصي شقيقيه محمد وحمزة، أثناء قطفهما الزيتون في أرضهم بالجهة الشمالية من بلدة بروقين، وأصابوهما برضوض وكسور وجروح، ونقلا على إثرها إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

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