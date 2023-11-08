إصابة شقيقين في اعتداء للمستعمرين في بروقين

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شقيقان بجروح ورضوض جراء اعتداء المستعمرين عليهما أثناء قطف الزيتون في أرضهما ببلدة بروقين غرب سلفيت.
وأفاد المواطن بشار رفيق عبد الرحمن: بأن مجموعة من مستعمرين مستعمرة "بروخين" هاجمت بالحجارة والعصي شقيقيه محمد وحمزة، أثناء قطفهما الزيتون في أرضهم بالجهة الشمالية من بلدة بروقين، وأصابوهما برضوض وكسور وجروح، ونقلا على إثرها إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.
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