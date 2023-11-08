غلي الماء مرتين.. هل هو مفيد أم ضار؟

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- Khaberni) خبرني - تتعدد فوائد المياه لصحة الإنسان، كما لا يمكن الاستغناء عنه يوما، إلا أن شائعات أكدت أن غلي الماء مرتين يعني تحول الفوائد لأضرار بالنسبة لمن يقوم بشربه.
تتفق الدراسات العلمية كافة على أن الماء يظل هو الماء، سواء تم غليه مرة واحدة أو حتى أكثر من مرة أو مرتين، حيث يعني غلي الماء زيادة تركيز المواد بداخله، ولكن بدرجة لن تتسبب في الأذى لمن يشربه.
يرى الخبراء أن مواد مثل الزرنيخ والنترات والفلورايد، والتي تتواجد بالفعل ضمن مكونات الماء ولكن بنسب قليلة للغاية، لا يمكن لتركيزها أن يرتفع مع غلي الماء لمرتين أو أكثر، بالدرجة التي تعرض صحة البشر للخطر، مع الوضع في الاعتبار أن احتمالية تسبب الفلورايد الموجود بالماء في الضرر للصحة هو أمر مختلف عليه حتى الآن بين العلماء، سواء تم غلي الماء أم لا.
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