غلي الماء مرتين.. هل هو مفيد أم ضار؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتعدد فوائد المياه لصحة الإنسان، كما لا يمكن الاستغناء عنه يوما، إلا أن شائعات أكدت أن غلي الماء مرتين يعني تحول الفوائد لأضرار بالنسبة لمن يقوم بشربه.

تتفق الدراسات العلمية كافة على أن الماء يظل هو الماء، سواء تم غليه مرة واحدة أو حتى أكثر من مرة أو مرتين، حيث يعني غلي الماء زيادة تركيز المواد بداخله، ولكن بدرجة لن تتسبب في الأذى لمن يشربه.

يرى الخبراء أن مواد مثل الزرنيخ والنترات والفلورايد، والتي تتواجد بالفعل ضمن مكونات الماء ولكن بنسب قليلة للغاية، لا يمكن لتركيزها أن يرتفع مع غلي الماء لمرتين أو أكثر، بالدرجة التي تعرض صحة البشر للخطر، مع الوضع في الاعتبار أن احتمالية تسبب الفلورايد الموجود بالماء في الضرر للصحة هو أمر مختلف عليه حتى الآن بين العلماء، سواء تم غلي الماء أم لا.