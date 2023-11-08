عليك بهذا الزيت.. فوائده تفوق الوصف

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- Khaberni) خبرني - يعد زيت خشب الصندل من الزيوت التي تساعد في حل مشاكل البشرة والعناية بها، كما يساعد في علاج فروة الشعر الدهنية من المشاكل الشائعة ويعمل على تعزيز نمو الشعر.
فوائد زيت خشب الصندل:
يعزز نمو الشعر:
يمكن استخدام زيت خشب الصندل مرة واحدة أسبوعيًا من خلال وضعه على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس و يعزز نمو الشعر بسهولة.
يعالج فروة الشعر الدهنية:
يمتاز زيت خشب الصندل بالعديد من الفوائد الصحية التي تساعد في علاج فروة الشعر الدهنية لامتلاكه عدة خصائص فهو قادر على غلق المسام وتقليل الإفرازات الدهنية بفروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب الشعر بشكل جيد.
علاج قشرة الشعر:
يمتلك زيت خشب الصندل العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا وتعمل على قتل الجراثيم والتخلص من الالتهابات التي تتسبب في حدوث قشور بفروة الرأس، ايضًا يعالج جفاف الشعر، ويغذيه ويساعد فى التخلص من القشرة بشكل سريع .
معالج قوي للأطراف:
وفي حالة المعاناة من تقصف أطراف الشعر، يعتبر زيت خشب الصندل من أفضل الاختيارات التى تساعد في علاج هذه المشكلة، من خلال وضع القليل من الزيت على أطراف الشعر وتركه لمدة 60 دقيقة ثم غسل الشعر.
لمعان الشعر:
يساعد زيت خشب الصندل على لمعان الشعر وذلك من خلال وضعه قبل غسل بساعتين، حيث يساعد في حيويته مرة أخرى ولمعانه.
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