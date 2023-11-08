عليك بهذا الزيت.. فوائده تفوق الوصف

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد زيت خشب الصندل من الزيوت التي تساعد في حل مشاكل البشرة والعناية بها، كما يساعد في علاج فروة الشعر الدهنية من المشاكل الشائعة ويعمل على تعزيز نمو الشعر.

فوائد زيت خشب الصندل:

يعزز نمو الشعر:

يمكن استخدام زيت خشب الصندل مرة واحدة أسبوعيًا من خلال وضعه على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس و يعزز نمو الشعر بسهولة.

يعالج فروة الشعر الدهنية:

يمتاز زيت خشب الصندل بالعديد من الفوائد الصحية التي تساعد في علاج فروة الشعر الدهنية لامتلاكه عدة خصائص فهو قادر على غلق المسام وتقليل الإفرازات الدهنية بفروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب الشعر بشكل جيد.

علاج قشرة الشعر:

يمتلك زيت خشب الصندل العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا وتعمل على قتل الجراثيم والتخلص من الالتهابات التي تتسبب في حدوث قشور بفروة الرأس، ايضًا يعالج جفاف الشعر، ويغذيه ويساعد فى التخلص من القشرة بشكل سريع .

معالج قوي للأطراف:

وفي حالة المعاناة من تقصف أطراف الشعر، يعتبر زيت خشب الصندل من أفضل الاختيارات التى تساعد في علاج هذه المشكلة، من خلال وضع القليل من الزيت على أطراف الشعر وتركه لمدة 60 دقيقة ثم غسل الشعر.

لمعان الشعر:

يساعد زيت خشب الصندل على لمعان الشعر وذلك من خلال وضعه قبل غسل بساعتين، حيث يساعد في حيويته مرة أخرى ولمعانه.