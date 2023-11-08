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رئيس كوريا الجنوبية يتفق مع نظيره الايطالي على تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا المتطورة

11/8/2023 3:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)







الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 22:00



اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي يون سيوك-يول والإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، مثل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك الاتفاق جاء خلال قمة في مكتب "يون" بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها "ماتاريلا" إلى كوريا الجنوبية والتي تستغرق 3 أيام.

وقال يون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة - "أجريت والرئيس ماتاريلا مناقشات متعمقة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد" مشيرا إلى وجود إمكانية كبيرة للنمو في التجارة والاستثمارات الثنائية.



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