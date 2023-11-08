رئيس كوريا الجنوبية يتفق مع نظيره الايطالي على تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا المتطورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 22:00
اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي يون سيوك-يول والإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، مثل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن ذلك الاتفاق جاء خلال قمة في مكتب "يون" بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها "ماتاريلا" إلى كوريا الجنوبية والتي تستغرق 3 أيام.
وقال يون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة - "أجريت والرئيس ماتاريلا مناقشات متعمقة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد" مشيرا إلى وجود إمكانية كبيرة للنمو في التجارة والاستثمارات الثنائية.
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