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وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين

11/8/2023 3:06:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم بمقر الوزارة، خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ووكالاتها والتي تشهد تطورًا في ظل الحرص المتبادل والدائم على تعزيز الشراكات بين الجانبين في مختلف المجالات والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يعود بالنفع ويلبي التطلعات والأهداف المرجوة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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