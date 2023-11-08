وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم بمقر الوزارة، خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ووكالاتها والتي تشهد تطورًا في ظل الحرص المتبادل والدائم على تعزيز الشراكات بين الجانبين في مختلف المجالات والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يعود بالنفع ويلبي التطلعات والأهداف المرجوة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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